Quais os termos mais buscados pelos brasileiros em 2022?

O Yahoo, empresa de mídia e tecnologia, conhecida por seu buscador online, divulgou nesta segunda-feira, 19 de dezembro, uma lista com os termos mais buscados no Brasil em 2022.

A lista foi fechada em novembro e ficou dividida em três categorias: pessoas, notícias e geral. O que foi possível perceber com o estudo feito pela Yahoo é que os termos mais buscados do ano, independentemente da lista, estão relacionados aos temas de futebol, política, reality shows, artistas, entre outros.

Também vale lembrar que 2022 foi um ano propício para que as buscas online disparassem, pois foi repleto de acontecimentos grandes no Brasil e ao redor do mundo todo, como o início da guerra na Ucrânia, as eleições presidenciais do Brasil e a Copa do Mundo.

Os brasileiros mais do que nunca passaram a pesquisar sobre os jogadores de futebol, candidatos à Presidência, notícias relacionadas a política como um todo e outros vários temas, justificando assim alguns dos termos mais buscados de 2022.

O estudo feito pelo Yahoo também indica que os usuários estão mais antenados com o que acontece no Brasil e no mundo, usando da internet como uma aliada para as atualizações sobre fatos cotidianos.

Alguns dos termos que ficaram em destaque neste ano, foram 'Flamengo', na categorial Geral, 'Jair Bolsonaro', nas pesquisas da lista de Pessoas, e 'Eleições 2022', nas buscas sobre Notícias.

Os termos mais buscados pelos brasileiros em 2022

Geral

Flamengo Big Brother Brasil Eleições 2022 Enem Palmeiras Corinthians Covid-19 Jair Bolsonaro Guerra na Ucrânia Copa do Mundo

Pessoas

Jair Bolsonaro Lula Neymar Rainha Elizabeth Marília Mendonça Luccas Neto Gusttavo Lima Anitta Henrique e Juliano Simone Tebet

Notícias

Eleições 2022 Jair Bolsonaro Guerra na Ucrânia Lula Carnaval 2022 Rainha Elizabeth Covid-19 Simone Tebet Elon Musk Alexandre de Moraes

