Pequim recebe mais de 5 milhões de turistas internacionais em 2025

No feriado de Ano-Novo, turistas da Alemanha, Argentina, Brasil, Coréia do Sul e outros países desembarcaram no Aeroporto Internacional da Capital, em Pequim. A cidade organizou uma recepção oficial para marcar a chegada dos primeiros estrangeiros de 2026. Segundo Zheng Fang, vice-diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Pequim recebeu mais de 5 milhões de turistas internacionais em 2025.

Dados da plataforma Qunar mostram que visitantes com passaporte estrangeiro reservaram voos internos para 97 cidades durante o feriado. Xangai, Guangzhou, Pequim, Shenzhen, Chengdu, Harbin, Haikou, Xiamen, Qingdao e Hangzhou ficaram entre os principais destinos. Vietnã, Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Indonésia lideraram a emissão de turistas, enquanto Arábia Saudita, Uzbequistão, Estados Unidos e Austrália registraram crescimento.

No mesmo período, Hainan se destacou. Haikou e Sanya tiveram aumento superior a três e cinco vezes nas passagens aéreas internacionais, respectivamente. Turistas da Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Vietnã, Austrália e Rússia concentraram interesse na província. Além disso, cidades de porte menor e com atrações específicas — como Dali, Xishuangbanna, Beihai, Xuzhou e Zhanjiang — registraram expansão acima de três vezes.

Origem, destinos e novos padrões de viagem

O relatório da Ctrip indica que Coreia do Sul, Singapura e Malásia foram os principais emissores de turistas em 2025. O fluxo vindo da Rússia cresceu 205%, enquanto Austrália e Indonésia também ampliaram presença. Clima, calendário de feriados, eventos internacionais, feiras e competições influenciam a escolha do período de visita. Além disso, turistas da Ásia, Europa e Oceania tendem a reservar com pelo menos duas semanas de antecedência.

Pequim e Xangai continuam sendo portas de entrada, mas o interesse por viagens internas avançou. Chongqing registrou aumento de 170% no fluxo estrangeiro, com hotéis de áreas comerciais multiplicando reservas. Datong, em Shanxi, teve alta de sete vezes na venda de ingressos para as Grutas de Yungang.

Segundo o relatório, quase 100% dos usuários estrangeiros em redes sociais qualificam a China como destino em alta. Depoimentos publicados por turistas citam tecnologia, arquitetura, patrimônio histórico e atendimento. O relatório também aponta que os visitantes consideram a China um dos destinos mais seguros do mundo, adequado para viagens em família e mulheres.

Infraestrutura melhora a experiência dos visitantes

Em 2025, autoridades e empresas do setor turístico aplicaram medidas para eliminar obstáculos operacionais. O relatório afirma que a instalação de balcões de atendimento único em aeroportos de Pequim, Xangai e outras cidades facilitou a entrada e o acesso a serviços básicos, como compra de eSIM e reservas. Nos pontos turísticos, 241 atrações adotaram máquinas de autoatendimento com suporte de 16 idiomas — antes eram seis — permitindo compra e retirada de ingressos.

A avaliação final do relatório é que o turismo receptivo chinês possui espaço para crescer, com infraestrutura hoteleira e de transporte capaz de absorver maior demanda. Enquanto o mercado global enfrenta custos elevados e restrições de oferta no período pós-pandemia, o setor chinês opera com competitividade e amplia sua atratividade internacional.