China reduz criminalidade e se mantém entre países com menor taxa de crimes

A China registrou queda de 12,8% no número de processos criminais em 2025 em relação ao ano anterior. O Ministério da Segurança Pública divulgou os dados na quinta-feira, dois dias antes do Dia da Polícia Popular da China. O país atribuiu o resultado ao fortalecimento das ações de segurança pública e ao combate às fraudes.

Segundo o ministério, os crimes violentos graves caíram 4,7%, os abusos diminuíram 40,7% e outros delitos, como furto, roubo e fraude, recuaram 21,2% no mesmo período. Já o Departamento Nacional de Estatísticas informou, em relatório de setembro, que a China mantém queda contínua nos índices criminais e figura entre os países com taxas de criminalidade mais baixas. Desde 2020, o índice de sensação de segurança da população permanece acima de 98% pelo quinto ano consecutivo.

Além disso, o porta-voz do ministério, Zhang Ming, declarou que as fraudes em telecomunicações e online foram alvo de operações intensivas ao longo de 2025. As ações resultaram na resolução de 258 mil casos e na prisão de 542 envolvidos considerados líderes de quadrilhas. As autoridades também interceptaram 3,6 bilhões de chamadas e 3,3 bilhões de mensagens fraudulentas e congelaram 217,07 bilhões de yuans (US$31,1 bilhões). As equipes policiais realizaram 6,75 milhões de abordagens presenciais a potenciais vítimas.

Órgãos de segurança em diferentes cidades publicaram uma lista com 100 fugitivos, incluindo integrantes de esquemas de fraude, como forma de pressionar as capturas.

Para ampliar o combate às fraudes transfronteiriças, o governo reforçou controles em fronteiras e portos e intensificou a cooperação internacional. O ministério enviou forças-tarefa para Mianmar, Tailândia, Camboja e outros países. Mais de 7.600 suspeitos chineses ligados a fraudes em telecomunicações na região de Myawaddy, em Mianmar, já foram repatriados.

Entre os repatriados está Chen Zhi, identificado como líder de um esquema transfronteiriço de jogos de azar e fraudes. Ele chegou à China na quarta-feira, vindo de Phnom Penh, Camboja. Na quinta-feira, o ministério afirmou que o grupo de Chen é suspeito de operar jogos de azar ilegais, praticar fraudes, realizar atividades comerciais irregulares e ocultar bens. As autoridades anunciaram que emitirão mandados de prisão para o primeiro grupo de integrantes e incentivaram outros suspeitos a se entregarem para obter tratamento mais brando.

No campo diplomático, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que o combate às fraudes em telecomunicações e aos jogos de azar online exige cooperação internacional. Ela disse que a China ampliou a coordenação policial com o Camboja e outros países e declarou que o país está disposto a reforçar a colaboração com os vizinhos.