Paul McCartney no Brasil: cantor anuncia show extra em São Paulo

Depois de anunciar cinco apresentações no Brasil, o eterno Beatle Paul McCartney resolveu acrescentar mais um show à turnê "Got Back", na cidade de São Paulo. Agora, além do show no dia 9 de dezembro, o artista também se apresenta no dia 7 do mesmo mês.

As apresentações acontecem no Brasil entre novembro e dezembro deste ano, nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A turnê "Got Back" começou no dia 28 de abril deste ano, em Spokane, Washington (EUA). Foram as primeiras apresentações de McCartney ao vivo, desde 2019.

Como comprar o ingresso para o show do Paul McCartney em São Paulo?

A pré-venda estará disponível no dia 10 de agosto, às 16h. A venda geral começa no próximo sábado, dia 12, a partir das 15h. O ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Eventim. As informações estão disponíveis no site oficial da turnê.

Qual é o valor do ingresso para o show do Paul McCartney no Brasil?

O valor dos ingressos varia de cidade para cidade, entre R$ 150 a R$ 990. Veja abaixo:

Brasília: de R$ 250 a R$ 990

de R$ 250 a R$ 990 Belo Horizonte : de R$ 240 a R$ 990

: de R$ 240 a R$ 990 São Paulo : de R$ 210 a R$ 990

: de R$ 210 a R$ 990 Curitiba: de R$ 220 a R$ 990

de R$ 220 a R$ 990 Rio de Janeiro: de R$ 150 a R$ 990

Quando será o show do Paul McCartney no Brasil?

O eterno Beatle passará pelo Brasil em cinco capitais diferentes. Veja as datas abaixo:

30/11: Brasília

03/12: Belo Horizonte

09 e 07/12: São Paulo

13/12: Curitiba

16/12: Rio de Janeiro

Onde será o show do Paul McCartney em São Paulo?

O show do cantor Paul McCartney em São Paulo acontece no dia 9 de dezembro no Estádio Allianz Parque.