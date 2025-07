Aos 83 anos, esse bilionário cozinha em casa, pratica yoga e encara shows de 3 horas

Aos 83 anos, Paul McCartney mostra que a longevidade artística depende de disciplina. Em 2025, sua rotina intercala dias de criação em casa e uma agenda intensa na turnê “Got Back”, que contará com 19 novas datas na América do Norte entre setembro e novembro. McCartney tem uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 6,3 bilhões).

Nos dias em casa, em sua fazenda em Sussex, o músico começa cedo com caminhadas matinais, muitas vezes acompanhado de seu cachorro. Depois do café da manhã, dedica-se a yoga, alongamentos ou treinos de resistência para manter o condicionamento físico. McCartney reserva ainda blocos de tempo para a prática de instrumentos como guitarra, piano e baixo, alternando as atividades para manter a criatividade afiada.

O período do meio do dia é dedicado ao que ele chama de “horário de escritório” para compor. Paul encara a composição como um trabalho regular, produzindo novas canções, gravando demos e organizando ideias em seu estúdio.

Almoça com a esposa Nancy, com quem também gosta de cozinhar, e retorna ao estúdio no período da tarde, seja para avançar no novo álbum que planeja lançar, seja para cuidar de projetos pessoais e arquivos musicais.

Os hábitos noturnos do Sir

À noite, o artista costuma priorizar momentos de tranquilidade. Ele e Nancy dividem o tempo assistindo TV, lendo ou apenas conversando. A meditação também faz parte da rotina, ajudando a garantir noites de sono reparadoras.

Durante a turnê, a agenda muda radicalmente. As manhãs e tardes são reservadas para descanso, aquecimento vocal e exercícios leves.

O soundcheck ocorre entre 15h e 17h, muitas vezes aberto ao público, e inclui ensaios de clássicos e raridades. Os shows começam geralmente às 20h e podem durar quase três horas, com repertório que passa por hits dos Beatles, Wings e carreira solo. Após a apresentação, McCartney dedica pouco tempo a encontros com fãs e prefere retornar ao hotel ou viajar para a próxima cidade.

Mesmo com uma rotina exigente, McCartney mantém o compromisso de equilibrar vida pessoal e carreira. O cuidado com a saúde e a dedicação à família aparecem como prioridades, assim como a busca por novos desafios criativos. Isso garante energia para manter vivo o legado de mais de seis décadas de música.