Onde assistir 'Guerra Civil'? Filme com Wagner Moura estreia hoje nos cinemas

Uma das maiores estreias da A24 do ano chega aos cinemas nesta quinta-feira, 18. "Guerra Civil", filme com Wagner Moura, Kristen Dunst, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson, sob direção de Alex Garland ("Ex Machina").

O enredo aborda os registros de quatro jornalistas sobre uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos, que viajam de Nova York até Washington D.C. com o objetivo de entrevistar o presidente. No trajeto, feito num furgão de imprensa, entrevistam e fotografam o resultado devastador do conflito.

Wagner Moura interpreta o engraçado jornalista Joel, experiente na cobertura de guerras. Ele contracena ao lado de Lee (Kristen Dunst), fotógrafa de guerra já veterana, de Jessie (Cailee Spaney), jovem jornalista, e de Sammy (Stephen McKinley Henderson), o mais velho entre os quatro, repórter do The New York Times.

Onde assistir 'Guerra Civil'?

O filme estreia hoje nos cinemas brasileiros. Ainda não há previsão para qual serviço de streaming o longa irá.

Qual é a classificação indicativa de 'Guerra Civil'?

O filme é recomendado para maiores de 18 anos por conter cenas de violência explícita.

Qual o papel de Wagner Moura em 'Guerra Civil'?

O ator interpreta Joel, um jornalista da Reuters que viaja de Nova York à Washington D.C. para cobrir os eventos de uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos.

Quando estreia 'Guerra Civil' nos cinemas?

O filme estreia nesta quinta-feira, 18 de abril, nos cinemas brasileiros. Nos Estados Unidos, a estreia foi antecipada para o dia 12 de abril.

Quem está no elenco de 'Guerra Civil'?

Além de Wagner Moura, fazem parte do elenco Kristen Dunst, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Nick Offerman, Jesse Plemons, entre outros.

Qual é a duração de 'Guerra Civil'?

O filme tem duração de 1h49.