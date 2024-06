Quem foi Chrystian, da dupla sertaneja com Ralf?

O cantor Chrystian, da dupla sertaneja Chrystian & Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, no hospital Samaritano, na zona oeste de São Paulo. O compositor estava em tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos. "Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos", diz nota divulgada pela família.

Internação em fevereiro

A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser internado após diagnóstico de uma doença "que exigia repouso imediato e tratamento específico". A causa da morte do compositor não foi divulgada.

Em fevereiro, Chrystian foi internado após ser diagnosticado com rim policístico e chegou a se preparar para um transplante do órgão. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, o cantor precisou passar por um cateterismo. "Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", afirmou a equipe do artista à época.

Quem foi Chrystian?

Nascido em Goiânia, Chrystian, cujo nome verdadeiro era José Pereira da Silva Neto, iniciou sua trajetória musical ainda na infância, acompanhando os pais e um tio em serestas. Ele se destacou desde cedo, apresentando um programa infantil em sua cidade natal. Sua carreira deu um salto significativo quando, ao se mudar para São Paulo com o pai, recebeu a ajuda do ícone da música brasileira Roberto Carlos para iniciar sua nova vida musical.

Após uma carreira solo inicial na década de 1970, onde cantou em inglês para seguir as exigências das gravadoras da época, Chrystian formou uma dupla icônica com seu irmão, Ralf, que durou 40 anos.

Juntos, eles gravaram sucessos inesquecíveis como "Saudade", "Ausência", "Chora Peito" e "Nova York". Durante este período, suas composições foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Leonardo e Marília Mendonça. A sua interpretação de "Don’t Say Goodbye", trilha sonora da novela "Cavalo de Aço", também é lembrada como um marco em sua carreira.

Em 2021, Chrystian decidiu seguir uma carreira solo, após uma breve pausa decorrente de um rompimento com Ralf. Continuou a encantar os fãs com sua voz inconfundível e presença marcante nos palcos.

Recentemente, ele estava preparando um show em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, marcado para o dia 22. Dois dias antes de sua morte, ele ainda participou de uma gravação com os cantores Renato Teixeira e Sérgio Reis, exibida no programa de Danilo Gentili no SBT.

Vida pessoal

Chrystian era casado há três décadas com Key Vieira, uma professora de yoga que estava pronta para doar um rim ao marido assim que ele tivesse condições físicas para o transplante. Antes, no auge de sua carreira, Chrystian foi casado com a cantora Gretchen, um romance que foi amplamente divulgado nas páginas de fofocas das revistas da época.

A família de Chrystian emitiu uma nota destacando seu legado: "Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores."