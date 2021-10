Memes ajudam a lidar com a pandemia, diz estudo

Os memes, imagens engraçadas compartilhadas na internet, ajudaram as pessoas a lidar melhor com o enfrentamento da pandemia de covid-19. É o que indica um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Estado da Pennsylvania e da Universidade da Califórnia Santa Barbara. O trabalho foi publicado no periódico científico Psychology of Popular Media.

Segundo a Associação Americana de Psicologia, responsável pelo jornal onde o estudo foi publicado, as pessoas que viram memes tiveram níveis mais altos de humor. O levantamento foi feito via internet e contou com a participação de 748 pessoas.

Os melhores resultados na melhoria do humor foram com os memes especificamente relacionados com a pandemia.

A pesquisa apontou ainda que as pessoas que viram memes sobre bebês ou filhotes de animais tendiam a pensar menos sobre a pandemia.

"Embora a Organização Mundial da Saúde recomende que as pessoas evitem mídias relacionadas com a covid-19 para o benefício da saúde mental, nossa pesquisa mostra que os memes sobre a covid-19 podem ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes na capacidade de lidar com a pandemia", disse, em nota, Jessica Gall Myrick, autora do estudo e professora da Pennsylvania State University.