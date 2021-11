Jeff Bezos compra mansão no Havaí por US$ 78 milhões; veja fotos

Gastar 78 milhões de dólares em uma nova casa de férias seria um difícil para a maioria das pessoas. Mas para Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, o valor não afetará nada em sua enorme fortuna.

Segundo o portal The New York Post, o bilionário fundador da Amazon e sua namorada, Laura Sánchez, compraram uma mansão na ilha de Maui, no Havaí, por US$ 78 milhões, cerca de 433 milhões de reais em conversão direta.

A propriedade isolada se estende por mais de cinco hectares de terra, inclui um complexo de casas, piscina de 65 m², lago para pesca e praias particulares. Em entrevista ao The New York Post, o corretor de imóveis Anthony Sayles, explicou que como a mansão fica na baía de La Perouse, considerada uma reserva marinha, somente os donos têm autorização para entrar de barco na região.

A mansão principal tem três dormitórios e três banheiros de 413 metros quadrados. Sayles acrescenta que a aquisição de Bezos é única. "Tem acesso bastante privado, você não consegue ver a casa se estiver passando de carro na frente dela. É preciso passar por vários portões para entrar e tem segurança 24 horas."

A propriedade de Bezos ainda é rodeadas por campos de lavas vulcanicas antigas, produzidas pela ultima eurpção do vulcão inativo Haleakal, há 400 anos. Esta mansão nem foi a mais cara comprada por Bezos recentemente. Em fevereiro de 2020, o bilionário adquiriu a propriedade da Warner em Beverly Hills por 165 milhões de dólares.

Veja fotos da nova mansão de Jeff Bezos:

Luxuosa mansão de Jeff Bezos no Havaí Luxuosa mansão de Jeff Bezos no Havaí

-

-

-