Flávio Bolsonaro só abrirá sigilos após analisar documentos de Lula, diz campanha

RESUMO ＋ Representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro estão no TSE nesta quinta-feira, 22, segundo a GloboNews, para tratar da abertura dos sigilos bancário e telefônico dos candidatos. A defesa de Flávio afirma que só apresentará os documentos do senador após analisar o material entregue pela campanha petista. Lula aceitou as 19 exigências apresentadas pelo adversário após um desafio feito durante o debate da Band.

Representantes das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 22, para tratar da abertura dos sigilos bancário e telefônico dos candidatos.

A advogada de Flávio, Maria Cláudia Bucchianeri, afirmou que a campanha do senador só apresentará os documentos para a abertura de seus sigilos bancário e telefônico após analisar o material entregue pela equipe de Lula.

Segundo Bucchianeri, os documentos do senador já estão reunidos, mas a defesa pretende verificar se Lula cumpriu todas as 19 exigências apresentadas pelo adversário antes de fazer a entrega.

O ex-procurador da República e senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi escalado pela campanha de Flávio para conferir a documentação. Ele esteve no TSE ao lado da advogada nesta manhã.

O senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de Lula, também compareceu ao tribunal para protocolar a resposta do presidente às condições apresentadas por Flávio.

"Nós temos tudo já. Não é nem condição, é porque a transparência não pode ser pela metade", afirmou Bucchianeri.

Questionada sobre quando os dados de Flávio serão apresentados, a advogada afirmou que a entrega poderá ocorrer assim que a documentação de Lula for conferida.

"Se a gente confirmar que tudo que ele se comprometeu ele trouxe, será imediatamente", declarou.

Lula aceita 19 exigências apresentadas por Flávio Bolsonaro

A disputa em torno da abertura dos sigilos começou durante o debate da Band, no domingo, 18, quando Lula desafiou Flávio a divulgar seus dados bancários e telefônicos para esclarecer suspeitas de corrupção.

Na quarta-feira, 21, o senador respondeu ao desafio com uma lista de 19 exigências, protocolada no TSE, como condição para aceitar a proposta.

Entre os pedidos apresentados por Flávio estão:

Informações bancárias e fiscais de empresas ligadas aos filhos de Lula;

Registros de encontros do presidente com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;

Dados sobre a lobista Roberta Luchsinger;

Despesas do cartão corporativo da Presidência;

Informações sobre voos da Força Aérea Brasileira (FAB);

Registros de visitas aos palácios presidenciais e de reuniões de pessoas próximas ao governo com autoridades.

A campanha de Lula anunciou ainda na quarta-feira que aceitaria todas as exigências feitas pelo adversário. A resposta foi formalizada no TSE nesta quinta-feira.

"O presidente da República não tem absolutamente nada a se opor em relação a tudo que ele colocou como condicionante", afirmou Camilo Santana.

O coordenador da campanha petista também classificou os pedidos de Flávio como uma tentativa de evitar o cumprimento do desafio feito por Lula.

Quando Flávio Bolsonaro vai abrir os sigilos?

A defesa de Flávio não informou uma data para a entrega dos documentos. Segundo Bucchianeri, a campanha pretende primeiro conferir se o material apresentado pela equipe de Lula corresponde às exigências estabelecidas pelo senador.

A análise ficará a cargo de Deltan Dallagnol, escalado pela campanha para verificar as informações e identificar eventuais inconsistências.

Apesar de a campanha petista ter aceitado as condições, a equipe de Flávio afirma que a abertura dos sigilos depende da conferência da documentação apresentada.

A advogada declarou que os dados do senador poderão ser entregues imediatamente após essa verificação.