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Flávio Bolsonaro só abrirá sigilos após analisar documentos de Lula, diz campanha

Lula aceitou 19 exigências feitas pelo adversário, mas defesa do senador afirma que só entregará dados após conferir documentação

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12h23.

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RESUMO ＋

Representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro estão no TSE nesta quinta-feira, 22, segundo a GloboNews, para tratar da abertura dos sigilos bancário e telefônico dos candidatos. A defesa de Flávio afirma que só apresentará os documentos do senador após analisar o material entregue pela campanha petista. Lula aceitou as 19 exigências apresentadas pelo adversário após um desafio feito durante o debate da Band.

Representantes das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 22, para tratar da abertura dos sigilos bancário e telefônico dos candidatos.

A advogada de Flávio, Maria Cláudia Bucchianeri, afirmou que a campanha do senador só apresentará os documentos para a abertura de seus sigilos bancário e telefônico após analisar o material entregue pela equipe de Lula.

Segundo Bucchianeri, os documentos do senador já estão reunidos, mas a defesa pretende verificar se Lula cumpriu todas as 19 exigências apresentadas pelo adversário antes de fazer a entrega.

O ex-procurador da República e senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi escalado pela campanha de Flávio para conferir a documentação. Ele esteve no TSE ao lado da advogada nesta manhã.

O senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de Lula, também compareceu ao tribunal para protocolar a resposta do presidente às condições apresentadas por Flávio.

"Nós temos tudo já. Não é nem condição, é porque a transparência não pode ser pela metade", afirmou Bucchianeri.

Questionada sobre quando os dados de Flávio serão apresentados, a advogada afirmou que a entrega poderá ocorrer assim que a documentação de Lula for conferida.

"Se a gente confirmar que tudo que ele se comprometeu ele trouxe, será imediatamente", declarou.

Lula aceita 19 exigências apresentadas por Flávio Bolsonaro

A disputa em torno da abertura dos sigilos começou durante o debate da Band, no domingo, 18, quando Lula desafiou Flávio a divulgar seus dados bancários e telefônicos para esclarecer suspeitas de corrupção.

Na quarta-feira, 21, o senador respondeu ao desafio com uma lista de 19 exigências, protocolada no TSE, como condição para aceitar a proposta.

Entre os pedidos apresentados por Flávio estão:

  • Informações bancárias e fiscais de empresas ligadas aos filhos de Lula;
  • Registros de encontros do presidente com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;
  • Dados sobre a lobista Roberta Luchsinger;
  • Despesas do cartão corporativo da Presidência;
  • Informações sobre voos da Força Aérea Brasileira (FAB);
  • Registros de visitas aos palácios presidenciais e de reuniões de pessoas próximas ao governo com autoridades.

A campanha de Lula anunciou ainda na quarta-feira que aceitaria todas as exigências feitas pelo adversário. A resposta foi formalizada no TSE nesta quinta-feira.

"O presidente da República não tem absolutamente nada a se opor em relação a tudo que ele colocou como condicionante", afirmou Camilo Santana.

O coordenador da campanha petista também classificou os pedidos de Flávio como uma tentativa de evitar o cumprimento do desafio feito por Lula.

Quando Flávio Bolsonaro vai abrir os sigilos?

A defesa de Flávio não informou uma data para a entrega dos documentos. Segundo Bucchianeri, a campanha pretende primeiro conferir se o material apresentado pela equipe de Lula corresponde às exigências estabelecidas pelo senador.

A análise ficará a cargo de Deltan Dallagnol, escalado pela campanha para verificar as informações e identificar eventuais inconsistências.

Apesar de a campanha petista ter aceitado as condições, a equipe de Flávio afirma que a abertura dos sigilos depende da conferência da documentação apresentada.

A advogada declarou que os dados do senador poderão ser entregues imediatamente após essa verificação.

'Perguntas frequentes'

Flávio Bolsonaro já abriu seus sigilos bancário e telefônico? ＋

Não, segundo as informações divulgadas pela defesa nesta quinta-feira, 22. A advogada Maria Cláudia Bucchianeri afirmou que os documentos estão reunidos, mas só serão apresentados após a análise do material entregue pela campanha de Lula.

Lula aceitou as exigências de Flávio Bolsonaro? ＋

Sim. A campanha de Lula anunciou que aceitaria as 19 exigências apresentadas pelo senador e protocolou uma resposta no TSE nesta quinta-feira, 22.

Quais documentos Flávio Bolsonaro pediu a Lula? ＋

Entre as 19 exigências estão informações bancárias e fiscais de empresas ligadas aos filhos do presidente, registros de encontros com Daniel Vorcaro, despesas do cartão corporativo, voos da FAB e visitas aos palácios presidenciais.

Por que Deltan Dallagnol está no TSE? ＋

O ex-procurador da República e senador eleito foi escalado pela campanha de Flávio Bolsonaro para analisar os documentos apresentados pela equipe de Lula e verificar se todas as condições foram atendidas.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro discutem a abertura de sigilos? ＋

A disputa começou durante o debate da Band, no domingo, 18, quando Lula desafiou Flávio a divulgar dados bancários e telefônicos. O senador respondeu com 19 exigências para aceitar a proposta, que foram aceitas pela campanha petista.

*Com O Globo

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