Google cria doodle em homenagem ao aniversário de 25 anos

Nesta quarta-feira, 27, o Google celebra seus 25 anos de existência e para comemorar, a maior empresa de buscas do mundo, criou um Doodle especial nos famosos caracteres de início do site.

"O Doodle de hoje comemora o 25º aniversário do Google. Obrigado por buscar conosco ao longo dos anos!", diz descrição do Doodle no site.

As homenagens do site em ocasiões especiais já é um marco do Google. Geralmente ele coloca em seus letreiros de início, alguma curiosidade se referindo ao homenageado. Desta vez, o algarismo "25" aparece no meio dos caracteres.

Quando o Google foi fundado?

Apesar de celebrar o aniversário no dia 27, o Google foi fundado 4 de setembro de 1998. A celebração de aniversário dado hoje, não possui uma explicação, pois os fundadores contam como nascimento a data de incorporação da empresa, no dia 4.

Atualmente o Google é uma das três mais valiosas do mundo, juntamente com Apple e Amazon. Além disso, a companhia possui hoje um grande repertório de produtos que vão muito além da Busca na web, que ainda é seu carro-chefe.