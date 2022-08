GOL tem passagens a R$ 200 neste final de semana; veja promoções e como comprar

A GOL está com diversas promoções de passagens para esse fim de semana. A companhia anunciou que essas opções mais baratas de viagens, deverão ir até o próximo domingo, 21.

Os preços podem variar de R$ 199,36 até R$ 519,00 em diversas passagens para o Nordeste e outras regiões do Brasil. O valor de R$ 199,36, pode ser encontrado em voos entre o Aeroporto de Bonito, no Mato Grosso do Sul, até Congonhas em São Paulo.

Já em viagens internacionais, os preços variam entre R$ 1700 e 2800. É possível viajar de Salvador (BA) até Montevidéu no Uruguai, por R$ 2837,00. Além disso é possível viajar de São Paulo até Buenos Aires por valores de até R$ 1735 reais.

As opções de pagamento são variadas, porem caso a pessoa queira pagar em cartão de crédito, a GOL aceita as principais bandeiras. Os passageiros podem parcelar a compra em até cinco vezes (5x) e (12x) sem juros.

Para saber mais sobre a promoção, basta acessar o site da GOL e verificar. A empresa ainda afirma que é possível realizar o pagamento em até dois cartões de crédito.

