Por que Glória Maria nunca quis revelar a idade?

"Quando falo, ninguém acredita. Então, melhor não falar. Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?".

Muitos já tentaram adivinhar a idade de Glória Maria ao longo das décadas. Sua tática era negar e afirmar outro número. Ao jornalista Leo Dias em 2014, ela disse ter nascido em 1959, o que a deixaria com 55 anos na época.

Uma consulta do site Splash Uol ao site do TSE também indicou que a jornalista teria nascido em 1959. Porém, a informação é contraditória: ser de 1959 significa que Glória teria começado na Globo aos 12 anos, o que é bastante improvável.

Qual a idade de Glória Maria?

A jornalista Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro em 1949. Apesar de sempre ter tentado manter sua idade em segredo, hoje se sabe que a apresentadora faleceu aos 73 anos de idade.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão e fez um tratamento com imunoterapia bem-sucedido. Tempos depois, ocorreu uma metástase no cérebro, e a jornalista teve que passar por cirurgia, que também teve êxito. “Em meados do ano passado [2022], Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirmou o comunicado da emissora.

Glória Maria morreu em 2023

Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro. “É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota à época.

(Com O Globo)