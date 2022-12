Folião solidário: Carnaval fora de época quer arrecadar mais de 50 toneladas de alimentos

O Carnatal começa sua 31ª edição nesta sexta-feira, 8, com a promessa de três dias de um dos maiores carnavais fora de época do Brasil. Além do line up que conta com nomes como Anitta, Claudia Leitte e Leo Santana, uma das grandes ações do evento está atrelada ao lado solidário.

O projeto “Abadá Solidário”, que teve início em 2017, já doou mais de 111 toneladas de alimentos (2017: 4, 2018: 30, 2019: 57, 2021: 20) a programas sociais parceiros do evento.

Neste ano, os abadás sociais terão desconto de 50% no valor do ingresso inteira. O desconto valerá com doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis no ato da compra do ingresso.

As doações serão destinadas para o Armazém da Caridade, instituição filantrópica da zona Oeste de Natal.

“A ideia do Armazém é ser uma espécie de pronto-socorro das calamidades”, conta Edgar Smith, vice-presidente da instituição. “Temos uma credibilidade muito grande que nos permite contar com o apoio da população, principalmente porque não aceitamos dinheiro. As pessoas confiam e veem que não existe nenhuma outra intenção que não seja ajudar.”

Expectativa de mais de 50 toneladas

Para a edição de 2022, a equipe por trás do Carnatal acredita que a arrecadação alcançará mais de 50 toneladas de alimentos. As doações devem ser entregues na semana seguinte ao evento.

É mais que o dobro da edição anterior, em 2021, que conseguiu 20 toneladas. Apesar da meta alta, a equipe por trás do Carnatal se mantém positiva por dois motivos: (1) o crescimento no setor de eventos na região Nordeste e (2) o formato mais longo do evento, que agora terá 12 horas de festa por dia.

Em junho, Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) promoveram eventos que receberam, ao todo, um público superior a 3 milhões de pessoas, movimentando cerca de R$ 320 milhões e gerando até 25 mil empregos temporários. As estimativas são dos organizadores dos eventos.

Fred Queiroz, diretor da Clap Entretenimento, empresa que faz parte do pool de organizadores do evento, também cita o “clima natalino” pelo país” e o aumento do turismo no Nordeste como bons indicadores de que a doação para a edição de 2022 será a maior até então. “O Nordeste tem tudo para retomar o crescimento no setor pós-pandemia”, disse.

Blocos do Carnatal

Sexta, 9 de dezembro

Bloco VUMBORA – Bell Marques

Bloco HYPE – Nattan e Felipe Amorim

Bloco LARGADINHO – Claudia Leitte

CAMAROTE – Pedro Sampaio, Raí Saia Rodada e Jopin

Sábado, 10 de dezembr

Bloco VUMBORA – Bell Marques

Bloco da ANITTA – Anitta

Bloco VEM COM O GIGANTE – Léo Santana

CAMAROTE – Xand Avião, Durval Lelys e Ralk

Domingo, 11 de dezembro