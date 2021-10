Em 2015, WhatsApp ficou fora do ar por quase um dia todo; relembre

Em 2015, o WhatsApp passou quase um dia inteiro fora do ar no Brasil, sendo esse o maior período de tempo que o app ficou indisponível em território nacional. Diferentemente da falha técnica registrada hoje em nível global, a indisponibilidade de seis anos atrás foi causada pela justiça brasileira.

Em fevereiro de 2015, o juiz da Central de Inquérito da Comarca de Teresina, do Tribunal de Justiça do Piauí, Luiz Moura Correia, determinou a suspensão do WhatsApp no Brasil, por meio de bloqueio nas operadoras de telefonia "até o cumprimento de ordem judicial", que pedia o compartilhamento de dados de usuários. O WhatsApp, à época, argumentou não ter acesso a tais dados, uma vez que a comunicação entre pessoas no aplicativo já era criptografada ponta a ponta.

Outro caso aconteceu em dezembro de 2015. O bloqueio ao aplicativo foi solicitado com base na lei do Marco Civil da Internet, que determina a obediência das empresas digitais à legislação brasileira. O prazo do bloqueio era de 48 horas, mas ele retornou antes disso devido a recursos das operadoras.

Em maio de 2016, novamente o aplicativo teve pedido de bloqueio no Brasil por se negar a cumprir ordem de queda de sigilo de dados entre investigados criminais. Apenas no dia seguinte à determinação, em 3 de maio, o aplicativo voltou a funcionar corretamente.

Em um quatro caso, a comarca de Duque de Caxias, no RJ, pediu a suspensão do app, em julho de 2016. O bloqueio foi cancelado no mesmo dia pelo STF.