Evento de mineração na América Latina traz soluções para o setor no Brasil

Empresários e especialistas da mineração vão discutir os desafios, perspectivas e soluções para o setor no Brasil na Exposibram 2021, o maior evento do segmento da América Latina, que começa nesta terça-feira, 5. No congresso, que será 100% online, os visitantes poderão participar de palestras, minicursos e visitar estandes que vão expor produtos e projetos para o setor.

Entre os expositores está a Ipiranga Lubrificantes, que levará uma linha de produtos voltados para a atividade de mineração.

“A Ipiranga Lubrificantes tem forte atuação no setor e queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, não só para apresentarmos os nossos produtos, mas também para entender suas necessidades e focar em trazer sempre soluções inovadoras para esse público”, declara Marco Antonio Degasperi, coordenador comercial da Ipiranga Lubrificantes.

