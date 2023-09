Datena pede demissão da Rádio Bandeirantes por cansaço e problemas de saúde, diz site

Depois de 21 anos na TV e Rádio Bandeirantes, o apresentador José Luiz Datena, de 66 anos, pediu demissão da emissora de rádio, na qual apresentava o "Manhã Bandeirantes", e ficará afastado por tempo indeterminado do programa de TV Brasil Urgente. Entrevistado pelo site Notícias da TV, Datena afirmou que deixará a empresa para tratar da saúde — e comentou que está cansado da alta carga de trabalho.

Na semana que vem, o apresentador deve passar por duas cirurgias "complexas" no hospital Sírio Libanês, mas não deu maiores informações sobre os procedimentos. "Vou fazer duas cirurgias na próxima quinta-feira, já tenho seis stents. Tá na hora de ir tirando o pé. São cirurgias um pouco complexas, prefiro que os médicos falem depois."

Ele relatou, ainda, que passou por alguns conflitos de opinião com os diretores da rádio, mas negou que esse tenha sido o motivo de sua demissão. "Foi cansaço mesmo, e pra cuidar da saúde", comentou ele ao portal.

Carga de trabalho cansativa

Em entrevista ao Notícias da TV, o apresentador detalhou como eram suas jornada de trabalho: "Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia", comentou ele ao site.

O apresentador também negou rumores de que tenha destratado funcionários da rádio.

A notícia da saída da rádio foi comentada no programa ao vivo. Hoje eu estou chateado para caramba. Eu tive que deixar as minhas atividades lá na Rádio Bandeirantes", destacou. ""Eu fiquei com dor no coração, com meus seis stents, de ter que deixar a rádio mais histórica do Brasil. Mas não deu certo, fiquei quatro anos lá".

A Bandeirantes ainda não anunciou quem entrará na posição de Datena para ambos os programas.