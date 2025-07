Como a e.l.f. Beauty virou uma potência de US$ 1 bilhão apostando em cultura de startup

A e.l.f. Beauty encerrou o ano de 2024 com mais de US$ 1 bilhão em receita líquida, consolidando sua posição entre as maiores empresas de cosméticos dos Estados Unidos. As informações são da Harvard Business Review.

Fundada em 2004, a companhia nasceu com a proposta ousada de democratizar o acesso à maquiagem, oferecendo itens para olhos, lábios e rosto por apenas US$ 1.

A ideia, considerada arriscada à época, desafiou a lógica de preços elevados do setor e deu início a uma transformação de mercado. Duas décadas depois, a estratégia se prova certeira.

Incentivos a equipe

Para o CEO Tarang Amin, o segredo para o crescimento não está apenas no modelo de negócio acessível. Segundo ele, o diferencial competitivo da marca é manter uma mentalidade de startup mesmo com escala global.

Todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico, recebem ações da empresa, com aportes anuais a partir de US$ 15 mil. Com a valorização de mercado multiplicada por dez nos últimos cinco anos, os profissionais cresceram financeiramente junto com a empresa.

Essa prática reforça a sensação de pertencimento e impulsiona uma cultura organizacional colaborativa, alinhada aos objetivos de longo prazo da companhia.

O poder de saber investir

Ao contrário de muitas empresas do setor, a e.l.f. prefere direcionar seus recursos para o desenvolvimento dos produtos em vez de investir pesadamente em publicidade.

O foco da marca é lançar versões de alta qualidade de itens que, em outras marcas, custariam até cinco vezes mais. Enquanto concorrentes vendem bases por US$ 50, a e.l.f. comercializa alternativas similares por US$ 10 a US$ 14.

Com a aposta em qualidade e acessibilidade, a empresa descobriu um poderoso aliado: o marketing orgânico. A recomendação espontânea dos consumidores — o tradicional boca a boca — impulsiona as vendas sem onerar os custos de aquisição.

O resultado é uma operação financeiramente eficiente, com alto potencial de escala, que transforma simplicidade e consistência em vantagem competitiva.

