Qual a origem do Halloween? Veja as principais curiosidades sobre a data

O mês de outubro é marcado por uma das festas mais emblemáticas do mundo, o Halloween, tabém chamado de Dia das Bruxas.

Celebrado no dia 31, a ocasião se destaca pela estranha mudança nos espaços de convivência, com decorações assustadoras, trajes inspirados em filmes de terror e crianças batendo de porta em porta pedindo doces.

Apesar do aspecto lúdico, o Halloween chama atenção não apenas dos pequenos, como também de muitos adolescentes e adultos, já que a brincadeira com elementos representativos do sobrenatural deu mais estilo e personalidade a festas de aniversário, eventos corporativos e atividades escolares.

Mesmo que o Halloween seja a oportunidade de tratar as referências do terror de maneira positiva, poucas pessoas conhecem a história desta brincadeira e como ela conquistou diversas sociedades ao redor do mundo.

A origem do Halloween

Os historiadores apontam que a origem do Halloween se deu pela fusão entre a cultura pagã dos celtas com os valores e práticas do cristianismo. O processo ocorreu por volta dos séculos XIV e XVIII, quando as Ilhas Britânicas foram colonizadas e as crenças europeias introduzidas naqueles locais.

Embora não vissem os costumes pagãos com bons olhos, os cristãos foram os principais colaboradores da difusão deles na cultura popular. Isso ocorreu por meio da transformação de culturas e tradições dessas regiões consideradas pagãs em tradições cristãs, dando a elas um novo significado.

À princípio, a Igreja Católica celebrava uma ocasião conhecida como Dia de Todos os Santos, no mês de maio, que havia sido instituída por conta de uma festa romana chamada Lemúria, que era feita para afastar espíritos malignos. Por outro lado, no século VIII, o papa Gregório III mudou a data da comemoração para 1º de novembro, e o papa Gregório IV a oficializou para toda a Igreja.

No entanto, o Dia de Todos os Santos era comemorado nas Ilhas Britânicas em 31 de outubro, como uma celebração de respeito e honra aos mortos. A data também era marcada por orações pelas almas que se encontravam no purgatório.

A mistura dos costumes de uma festa cristã com uma pagã fez com que a Igreja Católica absorve-se certas práticas que, mais tarde, foram consideradas sagradas. Entre elas: o uso de fogueiras para "afastar ou destruir espíritos e demônios". Além da introdução do costume entre as crianças de visitar várias casas para fazer orações pelos mortos e receber em troca um bolo chamado soul cake (bolo das almas, em tradução livre).

Muitos anos depois, a ocasião ganhou o nome de Halloween, como uma identificação mais moderna do Dia de Todos os Santos. Acredita-se que a expressão tenha surgido durante a Idade Média, em uma festa chamada All Hallows'Eve, também chamada de Véspera do Dia de Todos os Santos.

A festa se tornou popular em diversos locais, especialmente na Irlanda, País de Gales e Escócia. Mas, a tradição só desembarcou nos Estados Unidos por volta do século XIX.

Como o Halloween chegou aos Estados Unidos?

A colonização dos britânicos sobre o território da América do Norte, que hoje são os Estados Unidos, começou a partir do século XVII. Inicialmente, o grupo de imigrantes que predominou nas 13 colônias foi de puritanos (também conhecidos como calvinos), que se opunham não apenas à Igreja Católica, como também a diversas práticas populares, como o Halloween.

Contudo, vários historiadores afirmam que essa celebração chegou ao novo mundo graças aos grandes contigentes de imigrantes irlandeses no novo mundo. Mas, demorou muito para esse costume conquistar a população norte-americana. Apenas no início do século XX, o Halloween ganhou importância na cultura do país, por ser vista entre as crianças como uma brincadeira e, posteriormente, pela influência do cinema e da mídia.

Atualmente, o Halloween é uma das festas mais populares do Estados Unidos, mobilizando milhares de pessoas na caça de doces, uso de fantasias assustadoras, integração entre crianças e adultos, além de um estímulo ao comércio em diversos estados.

Além dos EUA, em quais países o Halloween é celebrado?

Por estímulo do filmes de Hollywood e das políticas imperialistas, sociedades de diversos países passaram absorver práticas comuns dos norte-americanos. Como estilo de vida, padrão de consumo e costumes, incluíndo o Halloween.

Atualmente, a festa também é celebrada no Reino Unido, Canadá, Irlanda, Áustria, Alemanha, Bélgica, Japão e Peru. Cada país aproveita a ocasião à sua maneira, adaptando as práticas populares dos EUA às suas próprias culturas. Mas, em várias nações, prevalece o uso de fantasias assustadoras e a procura por doces.

No Brasil, o Halloween é uma festa popular, mas não é comemorado de maneira intensa e estabelecida em nossa identidade, como o carnaval e as festas juninas por exemplo. Por aqui, o 31 de outubro também é simbolizado pelo Dia do Saci, que surgiu como uma contraposição ao Dia das Bruxas e uma forma de dar um aspecto mais brasileiro às comemorações desta data.