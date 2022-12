CCXP22: Prime Video fala sobre sua saga original 'Um Ano Inesquecível' no Palco Ultra

A Prime Video salvou uma novidade sobre a sua quadrilogia de filmes musicais "Um Ano Inesquecível" para este domingo, 4, que é o último dia da CCXP22.

Em um painel realizado no Palco Ultra, a produtora trouxe as autoras Babi Dewet, Thalita Rebouças e Bruna Vieira, responsáveis cada uma por um conto, que formam o livro de mesmo nome dos filmes. O título também conta com a autora Paula Pimenta, que não estava presente no painel.

Os contos em "Um Ano Inesquecível", são separados e nomeados com base nas estações do ano, verão (Thalita Rebouças), outono (Babi Dewet), inverno (Paula Pimenta) e primavera (Bruna Vieira). Essa característica se manteve na série de filmes. Além disso, cada um dos títulos conta com um elenco e um diretor diferente, trazendo um tom único para cada uma das obras.

No painel apresentado pela Prime Video estavam:

Lázaro Ramos - Outono

Caroline Fioretti - Verão

Jamile Marinho - Primavera

O público também teve acesso à pequenos trechos prontos de cada um dos filmes e foi possível ver o elenco cantando algumas das músicas canções presentes nos musicais. Além disso, também foi apresentando o primeiro teaser dos filmes, que já está disponível no YouTube.

Não há uma data específica para o lançamento dos títulos, mas é previsto que todos estejam na plataforma até o final de 2023.

Assista ao trailer de 'Um Ano Inesquecível'

Lázaro Ramos fez chover na Avenida Paulista

Cada um dos filmes da série 'Um Ano Inesquecível' contou com os seus desafios e diversões. No caso do longa dirigido por Ramos, houve uma curiosidade engraçada.

O diretor precisava de uma cena de chuva na Avenida Paulista e a produção chegou a preparar a tecnologia necessária para recriar uma cena de chuva em um dia que estava nublado. No entanto, "acho que foi porque eu pedi muito, começou a chover de verdade", comentou Lázaro.

