Carnaval 2024 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 13 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão nesta terça-feira, 13, mais de 40 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Bloco da Pocah, Bloco da Alegria e Galo da Madrugada, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de São Paulo e da Zona Oeste. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do São Paulo que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, terça-feira, 13

Centro

Bloco da Pocah | Horário: 13h | Local: Av. Marquês de São Vicente, 230 a 658

Ezatamentchy | Horário: 18h | Local: R. Fortunato 35

| Horário: 18h | Local: Bloco da Tchaka | Horário: 10h | Local: Largo do Arouche

| Horário: 10h | Local: Bloco da Massa Real | Horário: 10h | Local: Largo Paissandu

| Horário: 10h | Local: Bahianidade | Horário: 10h | Local: R. Rui Barbosa 658

| Horário: 10h | Local: Folia no Glicério | Horário: 12h | Local: R. Conde de Sarzedas

| Horário: 12h | Local: Bloco da Mama | Horário: 12h | Local: Praça Marechal Deodoro

Bloco do Fubá | Horário: 14h | R. Major Sertorio

| Horário: 14h | Agora Vai | Horário: 14h | Local: Alameda Barão de Limeira, 704 até 1525

Vila Mariana

Galo da Madrugada | Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

| Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras Vai Biduh | Horário: 09h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras



Bloco da Latinha Mix | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras



Vila Olímpia

Carnaval de Quebrada | Horário: 12h | Local: R. Paulo de Miranda

Caramba do Caramba | Horário: 14h | Local: R. Paulo de Miranda

Love Connection D’Ibiza | Horário: 11h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Bloco da Alegria | Horário: 12h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Freguesia do Ó

Bloco Akiò | Horário: 12h | Local: Casa de Cultura da Freguesia do Ó

| Horário: 12h | Local: Assombrosos do Ó | Horário: 14h | Local: R. Padre Vigilio Campelo 503

Pinheiros

Beijo Equivocado | Horário: 11h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125

Bloco Bastardo | Horário: 13h | Local: R. João Moura 727

Lapa

Viva Praça! | Horário: 10h | Local: R. Eugênio Pinto Moreira, 4

Os Cataratos do Niágara | Horário: 12h | Local: R. Caiubi

Ipiranga

Estação Folia | Horário: 10h | Local: R. dos Patriotas (entre R. Bom Pastor e Av. Nazaré)

| Horário: 10h | Local: Doidin Pra Virar Jacaré | Horário: 13h | Local: R. Bamboré

Consolação

Bloco Vez e Voz | Horário: 12h | Local: R. Augusta, 1300

Bloco da Salete Campari | Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Butantã

Bloco do Pirata | Horário: 12h | Local: Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo 52

Perdizes

Barracão Folia | Horário: 12h | Local: R. Diana

Vila Madalena

Bloco Desliga e Vem | Horário: 12h | Local: R. Aspicuelta, 524

Outros bairros