Cantor ganha mais de 110 mil seguidores após pai divulgar anúncio no Uber

Fazer fama por meio da música, no Brasil, não é tarefa fácil. Para ajudar o filho nessa jornada, o pai de Nathan Murari, que trabalha como Uber, colou uma plaquinha atrás do banco do motorista com os dizeres "Ouça meu filho!". Além da foto do rapaz, o anúncio ainda tem QR Code para redirecionar os passageiros direto para o Spotify e para a conta de YouTube do músico.

“Lembro que no dia que eu tive a ideia de ser motorista eu falei [para a mãe de Nathan] sobre eu fazer um cartaz pedindo que ouvissem nosso filho. Aliás, eu não tinha sido sequer aprovado pela Uber ou pela 99 e os dois cartazes [um para ficar atrás do banco do motorista e outro atrás do banco do passageiro] já estavam prontos”, contou Jéter Fraga, o pai de Nathan, nas edes sociais.

Fato é que o anúncio viralizou nas redes sociais e a imprensa. Tudo começou quando uma das passageiras conversou com Fraga durante uma viagem e fez uma publicação no Facebook a respeito da plaquinha dentro do veículo. A publicação foi compartilhada mais de 900 vezes em dois dias – e fez com que o rapaz passasse de cerca de 30.000 seguidores no Instagram para 123.000 em poucos dias.

A repercussão trouxe felicidade para o pai coruja – que trabalha no transporte de aplicativo até que a própria empresa, a SampaFrut, consiga crescer – e para o filho.

"Os números de seguidores no Instagram, no YouTube e Spotify, no mínimo foram dobrados. Então pessoal, atentem-se às coisas simples e dêem atenção a elas. O modo de vida hoje faz tornar invisíveis coisas simples, mas que trazem ingredientes imprescindíveis para não sermos atropelados pelo consumo, pela adoração à 'embalagem' e pela insistência no consumo de entretenimento de baixa qualidade", diz Jéter, na publicação, que já soma mais de 12.000 curtidas.