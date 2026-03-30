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BBB 26: quem vai sair no paredão amanhã? Enquete indica eliminada quase certa

Parcial das 12h do Votalhada reforça liderança isolada na rejeição no 12º paredão do BBB 26, com Jordana, Marciele e Solange Couto

Marciele ou Solange Couto: enquete mostra quem deve ser eliminada na terça-feira, 31 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Marciele ou Solange Couto: enquete mostra quem deve ser eliminada na terça-feira, 31 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 13h07.

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Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa a casa mais vigiada do país.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena, após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 12h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta um cenário de rejeição concentrada.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 84,21% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,22%, enquanto Jordana tem 6,53%.

Os dados indicam uma tendência de eliminação com ampla vantagem.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 9,23% x Marciele 12,15% x Solange Couto 78,62%
  • Voto único (média): Jordana 5,37% x Marciele 7,96% x Solange Couto 86,61%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 6,53% x Marciele 9,22% x Solange Couto 84,21%

O levantamento já soma mais de 3,3 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final.

A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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