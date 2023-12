Barbie e Oppenheimer: veja onde assistir os filmes no streaming

Em julho de 2023, o cinema foi sacudido por "Barbie" e "Oppenheimer", dois filmes que mobilizaram fãs no mundo inteiro e muitos curiosos na internet.

Baseado na boneca mais famosa de todos os tempos, o longa de Greta Gerwig conta a trajetória de autoconhecimento de Barbie (Margot Robbie) e suas aventuras ao lado do namorado Ken (Ryan Gosling), que vão da Barbielândia ao mundo real.

O live-action alcançou a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões, na cotação atual) em arrecadação de bilheterias ao redor do mundo e provocou uma ronda de cor-de-rosa em diversos locais, nas roupas de muitas mulheres e homens.

Por outro lado, "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan, relembra a jornada do físico J. Robert Oppenheimer (Cilian Murphy) para o desenvolvimento da bomba atômica para o governo dos Estados Unidos, para mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. Lançado em 21 de julho, o filme chegou a US$ 942 bilhões, perto de alcançar US$ 1 bilhão em faturamento.

Nas premiações, a disputa entre os dois maiores filmes do ano prevalece. Na lista de indicados ao Globo de Ouro 2024, "Barbie" lidera com 9 indicações e "Oppenheimer" aparece em seguida com 8 indicações.

'Barbenheimer' vai sair do papel?

A competição entre os fãs de cada filme não apenas estimulou a popularidade deles, como também fomentou o "Barbenheimer", uma suposta aventura com a parceria entre a boneca e o cientista.

A partir dessa ideia, o Charles Band, produtor e diretor de cinema conhecido por seus trabalhos em filmes de comédia de terror, anunciou um novo projeto com a união dos dois maiores sucessos do cinema deste ano. No entanto, o cineasta busca apenas financiamento para começar as filmagens.

Quando Barbie e Oppenheimer serão lançados no streaming?

"Barbie", de Greta Gerwig, será lançado no HBO Max a partir de 15 de dezembro. Já o novo filme de Christopher Nolan, "Oppenheimer" está disponível nas plataformas Amazon Prime Video, Now e Apple TV+.