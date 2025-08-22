Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

É o fim dos grandes influenciadores? As marcas estão apostando nessas pessoas agora

Entenda como influenciadores de nicho se tornaram aliados estratégicos na construção de marcas mais próximas e autênticas

(Hispanolistic/Getty Images)

(Hispanolistic/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14h07.

No marketing atual, o alcance nem sempre é o fator mais decisivo. Em vez de investir apenas em grandes celebridades, muitas marcas estão percebendo o valor das microcelebridades digitais (influenciadores com audiências menores).

Esses tipos de influenciadores atuam em nichos específicos, cultivando comunidades de confiança e proximidade. Suas recomendações são mais autênticas e tendem a gerar conexões verdadeiras entre marca e consumidor.

Atuando nas redes sociais , essas pessoas transformam roteiros, rotinas e conteúdos cotidianos em oportunidades, influenciando a percepção sobre produtos e serviços.

Como integrar microcelebridades na estratégia

O primeiro passo é mapear influenciadores que façam sentido para a identidade da marca e para o público que ela deseja atingir. Avalie a taxa de engajamento, a relevância do conteúdo e a afinidade com os valores da marca.

Por fim, é importante enxergar essas parcerias como relacionamentos de longo prazo, não apenas ações pontuais. O poder das microcelebridades está em manter a marca presente na vida do público de forma consistente, gerando confiança e fortalecendo o posicionamento.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

  • Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;
  • Liderar estratégias de branding e performance;
  • Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Carreira

O que fazer após ser demitido: guia completo para se reerguer

Procura-se: Na Prática abre vagas para aprender com um dos empresários mais influentes do mundo

'Quien apueste contra Petrobras perderá dinero', dice la presidenta Magda Chambriard

'Whoever bets against Petrobras will lose money', says president Magda Chambriard

Mais na Exame

Mercados

OnlyFans paga US$ 701 milhões em dividendos ao dono; empresa tem apenas 46 funcionários

Negócios

CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

Mundo

Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial'

Brasil

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF