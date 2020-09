Wert: a sofisticação dos produtos financeiros da Faria Lima no Nordeste

O Nordeste tem ainda uma participação tímida no universo do mercado de capitais do Brasil. Dos 2,9 milhões de pessoas físicas com dinheiro aportado em papéis da B3, a bolsa brasileira, apenas 339.508 são moradores de algum dos oito estados da região. Somados, esses investidores têm 22 bilhões de reais em aplicações, pouco menos de 6% do volume total de recursos movimentados na bolsa.

Para o empreendedor Lucas Iglesias, de 34 anos, há espaço para ampliar esses números. Iglesias é um dos sócios da Wert Investimentos, escritório de agentes autônomos sediado em Aracaju, a capital de Sergipe – onde, pelas contas da B3, há pouco mais de 15.000 investidores em ações. “Nossa missão é trazer a sofisticação dos investimentos da Faria Lima (coração financeiro de São Paulo) para o Nordeste”, diz ele.

Até agora Iglesias e os três sócios da Wert têm conseguido disseminar a cultura do investimento na região. O escritório foi aberto em 2016 para vender produtos financeiros da corretora XP. De lá para cá, a carteira multiplicou de tamanho. Dos 8 milhões de reais originais, hoje os clientes da Wert investem mais de 700 milhões de reais, um volume responsável por colocar o escritório na lista dos maiores do país.

Equipe da Wert Investimentos, de Aracaju Equipe da Wert Investimentos, de Aracaju

Perto de 90% são moradores dos estados nordestinos até então acostumados às aplicações convencionais, como títulos de renda fixa oferecido pelos bancos de varejo. “A economia da região cresceu e tem uma importância crescente para o país”, diz Iglesias. “Mas até então os investidores do Nordeste estavam carentes de bons produtos financeiros.”

Em setembro, a Wert deixou a XP e plugou os serviços ao ecossistema do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). A mudança coincidiu com a expansão da estrutura da Wert. Aberto numa sala comercial de 40 metros quadrados na zona central da capital sergipana, o escritório hoje ocupa uma sede de mais de 1.000 metros quadrados numa das vias mais movimentadas de Aracaju.

Por trás da mudança está uma aposta na visibilidade da Wert. Na visão de Iglesias, os escritórios de investimentos em cidades pequenas e médias podem servir também de espaço de convivência e networking entre clientes. É uma dinâmica diferente dos grandes centros, onde a grande concentração de escritórios, e o valor mais alto dos aluguéis, acaba por empurrar esses negócios para salas comerciais modestas em torres empresariais.

Adega da nova sede da Wert, em Aracaju Adega da nova sede da Wert, em Aracaju

Pensando nessa lógica, a sede nova da Wert tem amenidades como uma adega de vinhos e uma cozinha profissional para confraternizações com os clientes. O local conta ainda com um auditório para até 60 pessoas. “A ideia é que o escritório sirva como ponto de encontro, um hub para os clientes façam negócios”, diz Iglesias.

Além da sede em Aracaju, a Wert tem filiais em Fortaleza e Natal. No total o time conta com mais de 20 assessores. Um dos desafios do negócio é capacitar profissionais para atuar no ramo de assessoria de investimentos. “Ainda é difícil encontrar a figura do ‘banker’ nas cidades em que atuamos”, diz Iglesias. “Estamos investimento em treinamento e em parcerias com universidades locais para descobrir talentos para trabalhar conosco.”

Iglesias, da Wert: “Nossa missão é trazer a sofisticação dos investimentos da Faria Lima (coração financeiro de São Paulo) para o Nordeste” Iglesias, da Wert: “Nossa missão é trazer a sofisticação dos investimentos da Faria Lima (coração financeiro de São Paulo) para o Nordeste”

A meta da Wert é chegar a uma carteira de 1,5 bilhão de reais até o início de 2022. Para alcançar a meta, o escritório quer dobrar a aposta no perfil atual de clientes, em sua grande maioria profissionais liberais com 300.000 reais, em média, para começar um carteira de investimentos. Em paralelo, a Wert vê potencial na oferta de produtos financeiros do BTG para pessoas jurídicas, como as operações de câmbio e a oferta de crédito a empresas. “O agronegócio do Nordeste está em expansão acelerada”, diz Iglesias. “Há muita oportunidade aí.”