Pioneiros da internet investem na BDC em busca de dados 'com sentido'

Dois dos pioneiros da internet brasileira estão aportando recursos na BigDataCorp (BDC), uma plataforma dedicada a ajudar empresas a extrair alguma inteligência a partir da montanha de dados gerados em suas operações do dia a dia.

Na rodada estão Rodrigo Guarino, um dos fundadores dos buscadores Bondfaro e Buscapé, e Paulo Humberg, responsável por marcas disruptivas ao serem criadas, na virada dos anos 2000, como Shoptime (varejo), iBest (provedor de internet) e Brandsclub (clube de compras integrado ao Buscapé em 2014). Atualmente, Humberg é uma das lideranças do fundo de venture capital KPTL.

"A BigDataCorp tem todos os elementos para ser um player relevante no segmento a nível global. Tecnologia de ponta, produto escalável, forte histórico de entregas para os clientes, tudo isso a torna uma empresa única no país", diz Humberg.

É o primeiro aporte de capital na BDC e atraiu também outros investidores. O valor da rodada não foi revelado. Guarino vira Co-CEO e deve tocar uma área dedicada à inteligência artificial.

Aberta em 2013, no Rio de Janeiro, a BigDataCorp foi fundada pelo cientista de dados e administrador Thoran Rodrigues, uma referência em tecnologia e no comércio eletrônico — Rodrigues escreve com regularidade nos sites especializados TI Inside e E-Commerce Brasil.

Nas contas da BDC, a empresa opera um dos maiores processos de coleta de dados: são mais de 1,5 bilhão de fontes diferentes (como um servidor interno de um cliente) e 100 petabytes de informações tratadas para fazer algum sentido para os clientes. Entre eles, negócios de setores variados como bancos, varejistas e indústrias pesadas.

“Temos um grupo de investidores que tem feito história na economia digital desde o início dos anos 2000", diz Rodrigues. "Eles compraram a ideia da BDC, de dar algum sentido aos dados gerados pelos nossos clientes."

A capitalização da BDC e a chegada de Guarino na empresa acontece em um momento aquecido do mercado de tecnologia de dados. Grandes grupos empresariais têm ampliado os investimentos na área com a estratégia de avançar na transformação digital de suas operações.

Isso envolve maior adoção de Inteligência Artificial, desenvolvimento de modelos preditivos, entre outros. Com uma base que se origina em mais de 1,5 bilhão de fontes de dados, com mais de 25 milhões de atualizações diárias, a BDC atende algumas das maiores empresas do país em verticais de negócios como crédito, jurídico, inteligência de mercado, antifraude e know your customer.

"A BDC nasceu do trabalho de um time brilhante de engenheiros, que, ao longo de mais de oito anos, desenvolveu uma plataforma de captura e tratamento de dados que seguramente coloca a empresa na liderança tecnológica de Data Engineering no Brasil e América Latina", diz Guarino.

A BDC encerrará 2021 com crescimento de faturamento superior a 100%. Para 2022, o objetivo é, no mínimo, repetir o desempenho. Tais perspectivas são baseadas em fatores macros, como a aceleração da transformação digital e do comércio eletrônico no mundo inteiro, diz Rodrigues.

