Mercado Pago lança linha de capital de giro para PME com parcela flexível

Em tempos de incerteza financeira, é difícil prever quanto dinheiro vai entrar no caixa, em especial, das pequenas empresas. Não à toa, o empreendedor fica receoso de se comprometer a pagar uma dívida sem saber de fato qual será o seu faturamento. Por isso, o Mercado Pago – fintech do Mercado Livre – está lançando uma linha de financiamento para capital de giro cuja parcela é, na verdade, um percentual da receita da PME. A taxa que pode variar de 15%, 25% a 35% depende do perfil de risco do comércio.

“Um empreendedor que contrata 10.000 reais [de empréstimo] e fixa as parcelas em 1.000 reais por mês pode ter dificuldade para pagar [a prestação] quando vender pouco. Já com as parcelas que variam de acordo com a receita, é possível acompanhar os altos e baixos das vendas“, afirma Pedro de Paula, diretor do Mercado Crédito. “Lançamos o piloto e já percebemos que houve adesão, porque é um crédito que cabe no bolso do empreendedor.”

A linha de crédito ofertada parte de 100 reais e vai até 350.000 reais. “Essa é a nossa faixa indicativa, mas analisamos caso a caso. Uma vez emprestamos 1,5 milhão de reais”, lembra o executivo.

A ideia é que esse produto ganhe cada vez mais fatia de mercado, pois, segundo de Paula, é escalável. “Queremos pisar no acelerador”, comenta. Para tanto, o Mercado Pago conta com 660 milhões de reais disponíveis para ofertar às PMEs, sendo que deste total 245 milhões de reais são de fundos de investimento de direitos creditórios (Fidc) do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da gestora Captalys. “Além disso, temos muito dinheiro em caixa, fizemos recentemente uma captação de 1 bilhão de dólares”, afirma.

Outra novidade é que o Mercado Pago estendeu para todos os brasileiros a opção de parcelar o pagamento de compras sem cartão, modalidade que antes estava ativa apenas para clientes previamente aprovados. “A partir de agora, qualquer individuo que tenha CPF ativo pode solicitar linha de crédito conosco para fazer compra de mercadorias no Mercado Livre ou no Mercado Pago.” Nesta nova fase, os usuários podem solicitar uma linha de crédito para parcelar compras de 200 a 8.000 reais em até 12 vezes.

Além disso, o Mercado Pago lançou o parcelamento de contas como de luz, água, telefone, IPTU e IPVA em até 12 vezes por meio do aplicativo – seja com o cartão de crédito ou com a linha de financiamento.