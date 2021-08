O Magalu nasceu PME e hoje vale bilhões. Livro traz lições da varejista

Fundador do Grupo Empreenda, uma consultoria de gestão de boa parte das maiores empresas brasileiras, César Souza é um entusiasta das histórias de empresas com alguma lição a ser repassada para outras empresas. Nesta sexta-feira, 20, Souza lança a pré-venda de O jeito de ser Magalu (Editora Rocco) um livro condensando boa parte das lições aprendidas com a trajetória da varejista fundada em Franca em 1957 e atualmente um negócio com valor de mercado acima dos 150 bilhões de reais.

Por que escrever o livro neste momento? “A simplicidade, a capacidade de inovar e a coerência do jeito de ser Magalu deveriam ser tema de estudo em todas as escolas de administração deste país e em todas as empresas, qualquer que seja o seu negócio", diz Souza.

"Neste atual momento econômico pelo qual passa o país, ganham as empresas que conseguem pensar diferente e ser ousadas, mesmo diante da maior pandemia enfrentada pela humanidade. E as lições do modelo de negócios e da filosofia de gestão daquele pequeno comércio do interior paulista que se expandiu bastante se aplicam, não apenas ao varejo, mas a empresas de qualquer segmento. Um gigante com alma de startup é definição perfeita dessa grande empresa pilotada por líderes notáveis.”

Leia um trecho do livro O jeito de ser Magalu:

-

Nasceu pequeno, pensou diferente e cresceu bastante.

De um negócio familiar em uma pequena cidade do interior paulista, o Magazine Luiza se transformou no Magalu, uma das maiores empresas de varejo do Brasil e do mundo, a melhor empresa do ramo para se trabalhar no Brasil e a segunda melhor no ranking geral, de acordo com a pesquisa Great Place to Work Brasil 2020.

Tudo começou em 1957, quando “Dona Luiza”, a ex-balconista Luiza Trajano Donato, decidiu abrir a sua primeira loja em Franca, a quase quatrocentos quilômetros da capital paulista, bem no ano em que a cidade ganhou seu primeiro arranha-céu, o edifício Franca do Imperador.

Decidida a não usar o nome herdado do dono anterior — A Cristaleira —, Dona Luiza fez sua primeira promoção: sorteou um sofá entre os ouvintes da rádio local que votassem na escolha do novo nome da loja. O vencedor? Magazine Luiza. “O marketing sempre correu em nossas veias, mesmo quando a gente não tinha dinheiro para marketing”, disse em várias ocasiões Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora e sua sucessora como líder do negócio, que depois passou a presidir o Conselho de Administração.

Outro lance ousado para a época ocorreu em 1974, quando a loja foi transferida para um imóvel mais nobre, de esquina, antiga agência do Banco do Brasil, em Franca. A partir daí, entrou em fase de expansão, inicialmente pelo Triângulo Mineiro e depois pelo interior paulista, a começar por Barretos, culminando com a inauguração simultânea de três lojas em Ribeirão Preto, em 1983.

A experiência bem-sucedida estimulou o Magazine Luiza a dar um passo mais audacioso, já sob o comando de Luiza ­Helena Trajano: entrar na capital paulista, vinte e cinco anos mais tarde, com a meta bastante arrojada de inaugurar cinquenta lojas em um só dia. Ao longo da sua gestão, ela expandiu a operação do negócio: de trinta lojas em 1991, quando tomou posse, com apenas trinta e nove anos de idade, para 445 em 2008.

No ano seguinte, a empresa ingressou em uma terceira fase, sob a direção de Marcelo Silva, executivo oriundo do Bompreço e das Casas Pernambucanas. Em 2011, foi feita a abertura do capital na bolsa de valores, e o Magazine Luiza continuou crescendo a ponto de atingir, em 2015, o número de 786 lojas e ultrapassar o expressivo valor de 10 bilhões de reais de faturamento.

O quarto ciclo começou em 2016, sob a liderança de Frederico Trajano, filho de Luiza Helena. Em apenas três anos, ultrapassou a marca das mil lojas e a impressionante cifra de 18 bilhões de reais de faturamento. Atualmente tem mais de 36 milhões de clientes — acima de 15% do total da população brasileira, de acordo com dados disponíveis no site da empresa (bloco Relação com Investidores, 9 de agosto de 2021). Tal salto foi dado já sob a bandeira da transformação digital, que alavancou o Magalu para um novo patamar.

Sem fazer alarde, partindo do interior para as metrópoles, Magazine Luiza foi se tornando, de longe, a varejista mais valorizada do Brasil. Antes de chegar à capital paulista, comprou rivais, como a Mercantil, em Franca, e a Móveis Brasil, em São Carlos, além de redes no Paraná e em Santa Catarina. Depois, continuou fazendo aquisições, como a das Lojas Maia, rede paraibana com 140 unidades espalhadas pelo Nordeste, e a das Lojas do Baú, com 121 pontos de venda nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

No final de 2020, o Magalu se tornou uma empresa bastante valorizada na Ibovespa, a bolsa paulista. A ascensão da varejista foi considerada um feito e tanto em um país em que as instituições financeiras, grandes indústrias e antigas estatais privatizadas sempre dominaram a preferência dos investidores.

Apesar do agravamento da pandemia de Covid-19, que obrigou o grupo a fechar temporariamente centenas de lojas físicas em certos períodos de 2020 e também no ano seguinte — devido às medidas de restrição determinadas pelas autoridades —, as vendas subiram consideravelmente. Este volume inclui o seu marketplace, que também passou a comercializar mercadorias de terceiros. O comércio on-line representava expressivo volume sobre o total das vendas, 17 pontos percentuais acima de 2019.

De fato, o Magalu nasceu pequeno, pensou diferente e cresceu bastante — e em alta velocidade — nos últimos anos. Demorou quarenta e três anos para faturar 1 bilhão de ­reais nas lojas físicas, origem da empresa, mas apenas dez anos para atingir a mesma marca em faturamento no e-commerce. Como um relâmpago, precisou somente de dois anos para alcançar o mesmo valor com a operação de marketplace, que, em dezembro de 2019, reunia 15 mil vendedores, indústrias e varejistas dos mais diversos tamanhos, origens e especialidades. Nos últimos anos, de acordo com o site do grupo, o Magalu fez a opção estratégica pelo crescimento exponencial, por atingir um ritmo de expansão que multiplica o tamanho e a abrangência da empresa, a fim de continuar relevante na economia digital.

Suas lojas físicas, distribuídas por mais de oitocentas cidades, em vinte e um estados, têm se transformado rapidamente em centros avançados de distribuição dos produtos da empresa e de outros sellers, vendidos on-line. Para abastecer esses pontos, foram abertos, em 2019, cinco novos centros de distribuição, totalizando quase vinte, localizados em diferentes regiões do país. A distribuição dos produtos fica a cargo da Logbee, empresa de tecnologia logística responsável pela entrega em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, Recife e Campinas, e da Malha Luiza, composta por cerca de 2.500 caminhoneiros.

Gigante com alma de startup

Que fatores explicam o sucesso extraordinário do Magalu? Quais lições podemos tirar para inspirar nossos negócios? Será que o modelo Magalu é adequado apenas para o varejo? Ou pode ser extrapolado para outros tipos de empresas?

“Minha tia e minha mãe sempre pensaram fora da caixa. Não tiveram medo de errar”, aponta orgulhosamente Fred Trajano em reportagem de Fernando Scheller, publicada no jornal O Estado de São Paulo em 8 de novembro de 2020. Desse modo, ele salienta um traço característico do Magalu praticamente desde a sua origem: a mentalidade de startup. A varejista é uma gigante que não se deixa inebriar pelo sucesso nem pelo tamanho, e continua humildemente pensando e agindo como uma empresa que precisa se provar a todo instante.

Este livro propõe que a causa-raiz do sucesso do Magalu reside em cinco fatores que podem servir de lição a todos nós, empenhados em transformar nossos empreendimentos em cases de sucesso.