Aprenda a empreender com Carol Paiffer e Patricia Springer

Para ajudar a simplificar o caminho do empreendedorismo no Brasil, a EXAME lança o projeto Mentoria de Impacto. Apresentado por Carol Paiffer, CEO da Atom S/A e jurada do Shark Tank Brasil, e Patricia Springer, fundadora do projeto Impulso: Bastidores do Empreendedorismo, os encontros são online e gratuitos.

Durante as mentorias, que acontecerão quinzenalmente pela plataforma Zoom, elas receberão especialistas e grandes nomes do mercado para compartilhar experiências e conhecimentos com quem está começando na área.

A primeira Mentoria de Impacto acontece no dia 6 de maio, às 20h, e terá a participação de Carlos Wizard, fundador da maior rede de ensino de idiomas do país, e Ricardo Bellino, fundador da agência de modelos Elite Models no Brasil.

“Costumo dizer que o empreendedorismo pode ser um caminho asfaltado e com luz. Alguém que já passou por esse caminho, que antes era cheio de pedras e escuro, pode te ajudar compartilhando a experiência para que você adote soluções mais simples”, afirma Paiffer.

Temas como a importância da educação empreendedora, conhecimentos necessários para começar e os principais desafios enfrentados durante o processo estarão entre os destaques já nos primeiros encontros.

Mentoria de Impacto: um papo sobre empreendedorismo



Ideias inovadoras, busca por independência financeira, espírito de liderança ou pura necessidade: a verdade é que são muitos os motivos que levam à decisão de abrir o próprio negócio. Não à toa, por mais desafiador que o processo de começar uma empresa do zero possa parecer, o número de brasileiros que busca uma alternativa de renda no empreendedorismo vem crescendo de maneira surpreendente nos últimos anos.

Mesmo em meio à crise econômica e às incertezas provocadas pela pandemia de covid-19, o país bateu um recorde histórico na abertura de novas empresas em 2020. Segundo dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mais de 626.880 micro e pequenas empresas foram abertas no Brasil ao longo do ano passado.

Foi pensando em ajudar cada vez mais pessoas a entrarem nesse universo que o Mentoria de Impacto foi criado.

Veja os temas que devem nortear o debate nos primeiros encontros:

Quais são os maiores desafios enfrentados ao começar a empreender? E como superá-los?

De quais formas pode ser estimulada a educação empreendedora?

O que você sentiu falta de saber no momento em que foi empreender?

Quais conhecimentos são necessários para o desenvolvimento e crescimento do seu negócio?

Carol Paiffer na EXAME



Criada em 2016 pelos irmãos Carol Paiffer e Joaquim Paiffer, a Atom (ATOM3) é uma empresa de educação voltada ao mercado financeiro. Em março, a EXAME comprou uma fatia de 30% do negócio.

Entre os produtos da empresa estão publicações financeiras, materiais didáticos e cursos para formação de traders. Em outra frente, a empresa contrata os melhores alunos.

Por trás da compra de participação está o interesse de disseminar conteúdo para a educação financeira da Atom nas plataformas da EXAME e vice-versa. E a Mentoria de Impacto é uma das primeiras ações realizadas em conjunto.

