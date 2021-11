Ganhador do Nobel da Paz quer falar com PMEs de impacto no Brasil

Pequenos negócios sociais e de impacto do Brasil estão na mira do ganhador do Nobel da Paz, Muhammad Yunus. Isso porque a instituição mantida por ele, a Yunus Centre, irá promover um seminário que pretende apoiar e orientar essas empresas, chamado de Global Social Business Summit 2021, um evento global que ganhou uma frente exclusivamente brasileira, o Fórum Brasil.

O evento acontece no dia 9 de novembro, em formato totalmente online e gratuito. O propósito é celebrar os agentes responsáveis por promover o desenvolvimento de pequenas empresas de impacto socioambiental positivo no país, e discutir temas relevantes ao ecossistema de impacto.

Entre os convidados estão Carolina da Riva, do Green School, que irá falar sobre o papel dos jovens na nova economia com foco social; Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora; Rogério Cavalcante, fundador da umgrauemeio, que falará sobre a economia de baixo carbono e também Tomás de Lara, do Sistema B, Anna Aranha, da Quintessa, e Hugo Bethlem, do Capitalismo Consciente que falarão sobre o papel dos negócios sociais e de impacto na construção da nova economia e novo capitalismo.

Além do Yunus, outras empresas organizam eventos e webinars nesta semana voltados para empreendedores que têm ou desejam começar um negócio, de maneira online ou presencial. Confira abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. 5ª edição da Semana da Equidade Racial

Quando: 08 a 12 de novembro, a partir das 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Wunderman Thompson Brasil realizará a 5ª edição da Semana de Equidade Racial, entre os dias 8 e 12 de novembro. O evento será gratuito, 100% online e aberto ao público. O principal objetivo é discutir formas efetivas para acelerar a chegada de lideranças negras aos cargos estratégicos das empresas participantes e lançar o Programa de Aceleração de Lideranças Negras WT Brasil.

2. Rio de Mãos Dadas Inovação

Quando: 09 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O projeto Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) e Sebrae Rio, visa desmistificar a inovação para pequenas empresas. Neste encontro, os participantes conhecerão o edital do Programa Inovação Rio 2021, da FAPERJ e AGERIO, que selecionará e financiará projetos com até 3 milhões de reais. Os empresários terão também uma consultoria preliminar sobre como identificar oportunidades de inovação, desenvolver projetos e submetê-los ao edital.

3. Congresso E-commerce Brasil

Quando: 10 de novembro, às 14h20

Custo: R$ 137

Inscrições: pelo link

Ralf Germer, CEO da PagBrasil, fintech que possibilita que empresas possam oferecer soluções de pagamentos digitais otimizadas para o mercado brasileiro, falará sobre os elementos essenciais nos formatos de pagamento para garantir melhores vendas e lucros em e-commerces.

4. Manual da Black Friday: como economizar de verdade?

Quando: 12 de novembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal do YouTube

A fintech Leve, que promove bem-estar financeiro a colaboradores de mais de 30 empresas no país, realiza no dia 12 de novembro, sexta-feira, às 16h, a live “Manual da Black Friday: como economizar de verdade?”. A ação vai passar dicas para ajudar o consumidor a aproveitar as promoções de forma consciente, explicar como calcular descontos, analisar quais produtos realmente valem a pena e muito mais.

5. GIC Amplia Unique

Quando: 11 de novembro, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Nesta quinta-feira, 11 de novembro, acontece o GIC Amplia Unique, webinar promovido pela GIC Brasil, empresa de tecnologia para o varejo alimentar. No webinar voltado a empreendedores e executivos, o historiador e professor Leandro Karnal falará sobre Futuro, Transformação e Coragem nos Novos Tempos.

