Fintech do Bradesco compra a carteira digital DinDin

O Bradesco anunciou nesta terça-feira, 29, a compra da carteira digital DinDin por sua fintech que atua no mesmo segmento, a Bitz. O valor da transação não foi informado.

A DinDin foi criada pelas empreendedoras Stéphanie Fleury Rassi e Juliana Furtado Hadad em 2016. As sócias queriam trazer para o Brasil o modelo digital de envio de dinheiro entre amigos que a startup Venmo tinha nos Estados Unidos.

Elas começaram a operação oferecendo uma carteira digital aos clientes em 2016. Ao longo dos últimos quatro anos, os produtos evoluíram e hoje a startup trabalha com contas digitais para pessoas físicas e jurídicas, além de disponibilizar um cartão pré-pago Visa Internacional para os clientes.

A empresa havia recebido um investimento de 600.000 reais em 2018 pela plataforma de equity crowdfunding EqSeed.

A aquisição da operação da fintech pelo Bradesco acontece para fortalecer a carteira digital Bitz, lançada no último dia 14 de setembro no mercado de brasileiro. Ela permite aos clientes fazer pagamentos de contas pelo celular e usar QR Code para fazer compras em estabelecimentos com as maquininhas da Cielo. O dinheiro que fica na carteira tem rendimento diário de 100% do CDI.

“Queremos conquistar uma fatia entre 20% e 25% do mercado de carteiras digitais no prazo de três anos. Devemos fazer mais uma aquisição ainda este ano, com o objetivo de acelerar a estruturação do time e de crescer o negócio”, afirmou o presidente-executivo da Bitz, Curt Zimmermann, em comunicado.

O negócio foi anunciado no mesmo dia em que a plataforma digital do Santander Brasil, Pi, divulgou a compra de 60% da controladora da Toro Investimentos.