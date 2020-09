Bradesco lança carteira digital Bitz, que paga com QR Code e gera cashback

O Bradesco iniciou nesta segunda-feira, 14, as operações de sua carteira digital e conta de pagamentos Bitz.

O app da Bitz possibilitará aos clientes manter dinheiro na carteira digital para fazer pagamentos de contas diretamente do celular, como boletos, e pagamentos via QR Code em estabelecimentos que possuam maquininha Cielo. O saldo que permanecer no Bitz terá rendimento diário que corresponde a 100% do CDI.

Outras funcionalidades são: transferência de valores entre contas Bitz, TEDs gratuitas (limite diário de 5.000 reais e mensal de 30.000 reais), recarga de celular, crédito, inclusão de cartões Alelo Alimentação e Refeição. O uso da Bitz irá gerar créditos em formato cashback (compras realizadas com o cartão físico, cartão virtual ou pagamento por QR Code nas maquininhas Cielo).

A carteira digital permite ao cliente gerar um cartão de débito virtual para ser utilizado em sites de e-commerce e aplicativos onde a bandeira Elo é aceita. O cliente Bitz também recebe um cartão físico de débito da bandeira Elo para utilizar em qualquer maquininha e também sacar dinheiro nas máquinas da rede Banco24Horas. É possível cadastrar um cartão de crédito de qualquer bandeira no app.

Para se tornar cliente Bitz basta baixar o app, disponível nas lojas de aplicativo para iOS (Apple) e Android, e realizar o cadastro. Não há custos de abertura ou manutenção da conta.