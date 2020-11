34 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O final de ano é uma oportunidade para rever planos e buscar aprendizados. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Afrolab Para Elas – Mentoria

Inscrições: até 30 de novembro

Custo: gratuito

Quando: aulas começam em março de 2021

O Afrolab para Elas, programa de capacitação para empreendedoras, que oferece conhecimento e capacitação técnica, com foco em inovação e inventividade, anuncia uma nova turma do Afrolab para Elas – Mentorias, voltado para empreendedoras negras e indígenas. Com inscrições até 30 de novembro, o programa irá oferecer sessões de mentorias coletivas online, ministradas com metodologia exclusiva do Facebook, por meio do programa #ElaFazHistória, em parceria com a Feira Preta. Ao todo, serão abertas 300 vagas para as aulas da segunda turma do projeto, previstas para começar em março de 2021.

2 – Governos do Futuro

Data: de 30 de novembro a 4 de dezembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Gove, plataforma de inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, desenvolveu o evento online e gratuito Governos do Futuro, que conta com cursos, palestras e ferramentas para auxiliar os políticos. Do dia 30 de novembro a 04 de dezembro, serão feitas uma série de palestras para debater temas como transição de governos nos municípios, compra de soluções inovadoras, agenda de Govtechs no Brasil, transformação digital, finanças no primeiro ano de mandato, reforma administrativa, reforma tributária e qual é o impacto das reformas nos municípios. Nomes como Eduardo Leite (Governador do Rio Grande do Sul), Paulo Hartung (ex-governador do Espírito Santo), Fulvio Albertoni (Secretário de Fazenda – Juiz de Fora/MG) e Felipe Rigoni (Deputado Federal pelo Espírito Santo) já confirmaram presença.

3 – Economia da Longevidade: as implicações da longevidade para seus negócios

Data: dia 30 de novembro e 4 de dezembro, das 10h às 12h

Custo: 210 reais

Onde: pelo site

O envelhecimento acelerado da população mundial tem sido tema recorrente nas discussões sobre as principais tendências que afetarão o século 21. Com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da natalidade, projeta-se que, nos próximos anos, cerca de 50% da população economicamente ativa do Brasil seja composta por pessoas com mais de 45 anos. Quem são os maduros do século 21? O que eles buscam e quais suas expectativas de vida? Quem são os consumidores 50+ e o que eles representam para seus negócios? Diante da mudança demográfica em curso, esta palestra tem como objetivo responder às perguntas acima e apresentar o consumidor maduro, seus potenciais e interesses e como ele pode ser um ativo estratégico para empresas que estejam atentas a este novo e crescente mercado.

4 – Papo de CEO

Data: dia 30 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Nesta segunda-feira, 30 de novembro, André Clark, General Manager da Siemens Energy Brasil, participa do Papo de CEO, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Clark irá falar sobre o Papel da Inovação na Transição Energética. O evento será mediado por Heloisa Menezes, consultora na ANPEI e especialista em Relações Institucionais. A participação é gratuita e as inscrições são limitadas.

5 – Locaweb Digital Conference Live

Data: dia 30 de novembro a 4 de dezembro, das 16h às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O evento é 100% online neste ano, terá duração de 5 dias. A iniciativa é uma extensão do movimento #JuntosNoDigital, que tem ajudado os PMEs durante a pandemia. As palestras estão divididas em cinco trilhas do conhecimento: Presença Digital, Gestão e Negócio, Inclusão e Diversidade, Vendas pela Internet e Inspiração. Entre os palestrantes estão Pedro Alvim (Magazine Luiza), Flavio Pripas (Redpoint eventures), Karen Santos (Minas Pretas), André Santos (Mercado Livre), Martha Gabriel (Professora PHD), Thiago Nigro (O Primo Rico) e Dan Cockerell (ex- Vice-Presidente Disney World). No último dia, Claudio Gora e Gilberto Mautner, fundadores da Locaweb, irão palestrar, com o tema “Da garagem para o maior IPO de empresas de tecnologia do Brasil, a história da Locaweb”.

6 – Seminário HomeHub – Franquias e o mercado imobiliário: o que esperar para 2021?

Data: dia 30 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A HomeHub, plataforma de tecnologia imobiliária, promove um seminário online sobre franquias imobiliárias com o intuito de ajudar quem pretende começar um negócio com modelos de franquia inovadoras e com alta lucratividade em um dos mercados mais promissores da atualidade, o mercado imobiliário. O debate será conduzido por Alain Guetta, sócio-proprietário da Guetta Franchising, com Fred Judice Araújo e Rodolfo Judice Araujo, cofundadores da HomeHub.

7 – WEBINAR | Passivos trabalhistas assustam você? Saiba como proteger a sua empresa

Data: dia 30 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A crise do coronavírus trouxe impactos na economia, e com isso surgiram medidas provisórias trabalhistas, para ajudar as empresas a passar por esse momento, permitindo uma série de negociações com o empregado. Especialistas da área do direito trabalhista trazem dados alarmantes: o Brasil já soma muitos casos trabalhistas relacionados à pandemia. Pensando nisso, trouxemos duas especialistas para um bate-papo superimportante e esclarecedor sobre os passivos trabalhistas.

8 – Decola Jovem – São Paulo

Data: de 30 de novembro a 04 de dezembro, das 17h às 21h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O programa Decola Jovem é uma iniciativa dos Institutos Besouro e Souza Cruz com apoio do grupo Vem Ser Protagonista, que busca ensinar pessoas em vulnerabilidade social a como abrir seu próprio negócio. O projeto é focado em incentivar o afroempreendedorismo e é baseado na metodologia By Necessity, que foi desenvolvida pelo fundador da Besouro, Vinicius Mendes Lima. O curso é voltado para pessoas de 18 a 35 anos da cidade de São Paulo. A iniciativa está em sua terceira edição e neste ano será realizado de forma online. As aulas ensinam desde os conceitos básicos da abertura de um negócio, como o cadastro como MEI, até noções de marketing e gestão de recursos.

9 – Skore Academy Experience

Data: de 30 de novembro a 2 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Skore – plataforma para aprendizado digital – promoverá de 30 de novembro a 2 de dezembro o Skore Academey Experience. O evento online e 100% gratuito será realizado ao vivo, durante os três dias, e terá a presença de oito experts do mercado de Treinamento & Desenvolvimento que compartilharão seus conhecimentos com o público inscrito. O objetivo principal da ação é potencializar a compreensão e absorção do T&D com foco em resultados.

10 – Bota Elas no Palco

Data: dia 30 de novembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, promove uma roda de conversa sobre empreendedorismo feminino e negro. O bate papo gratuito e online com a participação de mulheres negras CEOs, fundadoras e influencers da comunidade da B2Mamy. A conversa é mediada por Amanda Graciano, especialista em transformação digital, empreendedora, Podcaster, TEDx speaker, Linkedin Top Voice 2019. E conta com fundadoras de projetos como Beleza na Periferia, Gurizada Faceira, Juventude Acumulada e Gestar, além da influencer Simara Conceição.

11 – Greentech América Latina 2020

Data: de 30 de novembro a 4 de dezembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Para fomentar esse ecossistema de inovação verde na América Latina, a empresa dinamarquesa Green Innovation Group, uma das líderes em buscar inovação verde pelo mundo, irá realizar a 2ª edição do Greentech América Latina 2020. A conferência será realizada via Zoom entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, com painéis das 17h às 19h. O evento contará com a participação de mais de 30 especialistas do Brasil, Europa e Américas, além dos pitches das scale ups de toda a América Latina e Europa selecionadas para mostrarem suas iniciativas a corporações, governos e mercado de investimentos.

12 – Semana do Marketing

Data: de 30 de novembro a 4 de dezembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Omie, plataforma número um em gestão (ERP) na nuvem do Brasil, realiza a sua Semana de Marketing nos dias 30 de novembro a 4 de dezembro. O evento é gratuito e aborda cinco temas de grande importância na área, além de contar com a participação de grandes nomes do marketing brasileiro, como Maria Elvira Fioratti (gerente de Marketing e Experiências da Seguros SURA), Bárbara Garletti (Senior Product Manager na Creditas), Ivan Kosmack Ribeiro ( gerente de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade na Brasilprev), Camila Augusto (especialista em Produtos Digitais na Midway) e Ricardo Lee (coordenador de Marketing de Negócios no Banco BMG).

13 – Desafio Bring Your SaaS

Data: até 30 de novembro, às 23h59

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Meta Ventures, braço de investimentos da Meta, continua com inscrições abertas para o desafio nacional “Bring you SaaS” para acelerar startups dos segmentos B2B e B2B2C. Para atrair empreendedores, a empresa lançou um webinar sobre os negócios de base SaaS no Brasil, com participação de Marcio Flôres, Head da Meta Ventures; Eduardo Lorea, CEO da Numerik; Luiz Francisco Gerbase, CEO da Ayga; e Daniele Amaro, CEO da Paytrack. O plano da companhia é investir R$ 20 milhões em negócios de software nos próximos quatro anos, com aportes de até R$ 1,5 milhão por negócio. Os finalistas do desafio poderão participar de projetos estratégicos junto a base de clientes da empresa, ter acesso a mentorias, treinamentos e a uma imersão no ecossistema de inovação da região de Toronto, no Canadá, onde a Meta tem unidade de negócios. A expectativa é realizar ao longo de 2021 aportes de seed money (capital semente) em quatro negócios nascentes.

14 – Festival ALMA

Data: dias 1, 2 e 3, com painéis às 8h30 e às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A 6º edição do Festival ALMA – Festival Digital de Negócios Conscientes é um evento virtual que reúne grandes nomes do mercado como – como Lê Maestro, da Gerando Falcões, Jandaraci Araujo, do Banco do Povo e Akin Abaz do INFOPRETA – para discutir o futuro dos negócios e da economia, com temas que permeiam o universo de inovação, diversidade e cultura evolutiva. O evento possui realização do Grupo Anga e curadoria da Tribo Global, consultoria especializada em humanizar culturas e engajar equipes.

15 – A revolução da aprendizagem – LEO Learning Brasil

Data: dias 1 e 2 de dezembro, das 9h às 12h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Será um evento de dois dias com diversos palestrantes que irão abordar temas como: tendências de aprendizagem, inovação, engajamento em treinamento e transformação digital nas empresas. Além disso, terá uma premiação sobre a revolução da aprendizagem com os melhores cases de 2020. Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, irá abrir o evento com a palestra: “Vamos parar de filmar o teatro – como promover engajamento no digital”. Alguns participantes nos dois dias de palestra são: Tatiane Pires (Seara), Leo Carvalho (Leroy Merlin), Cristiano Franco (Isat), Karen Rodrigues (ALESAT), Bianca Scher (Dasa), entre outros.

16 – Hostel by RD Summit

Data: de 1 a 3 de dezembro, das 15h às 18h

Custo: 100 reais para clientes e parceiros; 200 reais para o público geral

Onde: pelo site

O Hostel by RD Summit é a versão 100% online do evento de marketing e vendas promovido pela Resultados Digitais. Serão três tardes consecutivas, com três horas por dia de programação, e apresentações em torno de 30 minutos. Uma parte do conteúdo seguirá a mesma linha do RD Summit, com cinco trilhas temáticas: marketing introdutório, marketing avançado, vendas, gestão e estratégia e desenvolvimento pessoal. A outra pretende provocar discussões sobre o planejamento para 2021, depois do conturbado período do ano, trazendo dados e reflexões sobre a adaptação das diversas indústrias ao novo cenário. O conteúdo das palestras ficará disponível por três meses na plataforma.

17 – CAMNe Digital 2020 – O Estado da Arte em Mentoria de Negócios

Data: dia 1 de dezembro, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Encerramento da Conferência Anual de Mentoria de Negócios -CAMNe-, evento gratuito, realizado pela Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEN, que contou com a participação de alguns dos mais importantes nomes do segmento. O objetivo do último debate, com palestra de André Chaves, presidente da associação, é levar à reflexão sobre o papel principal de um mentor ao inspirar e provocar mudanças no ambiente em que atua.

18 – Live ‘Inclusão e Saúde integral para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS’

Data: dia 1 de dezembro, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O evento, produzido pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, tem como premissa explicar como é que as empresas e os grupos de diversidade podem contribuir para combater a discriminação, estimuar a prevenção da AIDS e do HIV, juntando forças com a sociedade. Em um bate papo informal e atualizado com perspectiva mais ampla, profissionais especialistas e pessoas que vivenciam na pele essa realidade farão parte do evento. Assim, conseguirão desmistificar ideias falsas sobre estes últimos, que ainda são presentes em diversos âmbitos, incluindo o empresarial.

19 – DevDay 2020

Data: de 1 a 4 de dezermbro, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Nos dias 1 e 3 de dezembro, a partir das 19h, o CTO da eNotas, Jonathan Souza, irá palestrar em um dos maiores eventos para desenvolvedores do Brasil: o DevDay, uma iniciativa da DevIsland. Com temas que vão desde as dificuldades para escalar uma aplicação SaaS, das primeiras versões do produto aos mais recentes, até as soluções encontradas para contornar os obstáculos que surgem no meio do caminho, Jonathan compartilhará seu conhecimento de mais de 15 anos de experiência em arquitetura e desenvolvimento de sistemas complexos e escaláveis para um público totalmente ligado em tecnologia e softwares.

20 – O poder do Snapchat para Construção de Marca

Data: dia 2 de dezembro, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A VidMob e o Snapchat realizarão um webinar na próxima quarta-feira para compartilhar sobre como dados podem potencializar a criatividade, além de oferecer insights sobre construção de marca nas redes sociais.

21 – Planejamento estratégico de RH para 2021

Data: dias 2 e 3 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Sólides, plataforma de gestão de talentos, vai promover um evento para ajudar profissionais de RH a criarem planos e estratégias para 2021 para recrutar, reter e desenvolver pessoas diante do cenário de incertezas. O evento contará com a mediação de Mônica Hauck, CEO e Founder da Sólides e da Érica Silva, Head de Gente e Gestão da Sólides. No primeiro dia, a convidada será a Paula Harraca, Diretora de pessoas na ArcelorMittal. No segundo dia, a convidada será a Eliana Rozenchan, HR Manager da Omie, empresa de sistema de gestão online, serviços financeiros e educação empreendedora.

22 – Qual história o seu negócio quer contar?

Data: dia 2 de dezembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Acontece no dia 2 de dezembro a primeira edição online do Valuation Day 2020. O evento, pela primeira vez em formato online, vai reunir empreendedores, especialistas e investidores para debater o futuro e os casos reais de processos de fusão e aquisição, gestão baseada em valor e mediação empresarial. Participam nomes como Peter Fadar, professor da Wharton School; Karen Starns, Chief Marketing Officer da PropTech OJO Labs e que já liderou a área de Marketing Global da Amazon, Pearson e Microsoft; Diego Barreto, CFO do iFood; e André Patrocínio, cofundador da Etus, vendida recentemente por R$ 18,9 milhões para Locaweb.

23 – Oficinas Senac RJ no Rio Artes Manuais Online 2020

Data: dia 2 de dezembro, às 15h

Custo: 7,99 reais

Onde: pelo site

O Senac RJ irá oferecer oficinas de Customização de bolsas e de Acessórios em macramê. A primeira, será realizada dia 2 de dezembro, e irá ensinar técnicas básicas de bordado, recortes com tesoura, costuras simples, aplicações com ferro, com uso da criatividade e discussões sobre reuso, ressignificação de peças e consumo consciente, sob as orientações da instrutora Debora Nardello. Já na segunda, de Acessórios em Macramê, que será oferecida no dia 3, a instrutora Danielle Costa irá ensinar técnicas artesanais para confecção de acessórios de moda como pulseiras, colares, chaveiros, estimulando a criação de identidade própria e autoral. Ao longo de 1 hora, os participantes serão capazes de criar e montar peças utilizando fios de malha, tecidos, com aplicação de técnicas de macramê, trançado, amarrações e montagem.

24 – Os seis pilares da venda online

Data: dia 2 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, fala sobre os seis pilares da venda online e vai mostrar o que é preciso fazer para alavancar as vendas na internet.

25 – Curso para entrar na programação em 2021

Data: dia 2 e 3 de dezembro, a partir das 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A profissão de desenvolvedor web é uma das mais promissoras na área de Tecnologia da Informação (TI), que segue em constante crescimento. Segundo a consultoria McKinsey & Company, o segmento terá mais de 3 milhões de novas vagas abertas até 2030. Dada a grande demanda do mercado, a escola de programação Kenzie Academy promove, gratuitamente, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, o ‘Curso para entrar na programação em 2021’. O próprio CEO da startup, Daniel Kriger, estará à frente das lives, apresentando o passo a passo para quem quer aprender do zero.

26 – Inovação no RH: o uso de dados e da empatia como instrumentos para aumentar o engajamento

Data: dia 2 de dezembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Entenda na prática como um framework de inovação pode impactar seu RH neste evento. A análise de informações específicas dos colaboradores é capaz de gerar grandes insights e auxiliar na observação preditiva de comportamentos para orientar a ação do RH, tornando a área ainda mais humana e eficaz em suas decisões. A interpretação adequada desses dados gera boas ideias para ações e projetos assertivos para potencializar os times. E quem ganha com isso? Todos. A tendência é elevar o engajamento dos times enquanto o RH ganha em performance – isso diminui custos ocultos e potencializa resultados. Participe e veja dicas práticas com o uso de dados reais para você usar os dados em seu favor.

27 – Empresas que crescem nas crises por meio da inovação

Data: dia 3 de dezembro, às 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Na sequência de temas da série de webinar sobre Inovação e Transformação Digital no Mercado Imobiliário, os palestrantes irão debater sobre como os momentos de crise podem ser estratégicos para crescimento com inovação. Estarão presentes Guilherme Werner, sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica, Reinaldo Ferreira, diretor de tecnologia e transformação digital da MRV Engenharia, Bruno Loreto, Managing Partner da Terracotta Ventures e embaixador do MitHub, Bianca Setin, Diretora de Operações da Setin Incoporadora e membro do Comitê de Inovação da Abrainc e Henrique Cerqueira, Diretor de Marketing, venda e novos negócios da RNI.

28 – Inovação na economia digital: PIX, fintechs e o universo jurídico

Data: dia 3 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A inserção cada vez maior da tecnologia na área financeira levou o escritório Zilveti Advogados a abordar o tema em uma das série de lives sobre aspectos jurídicos analisados no contexto de diversos setores econômicos no país. Nesta quinta-feira, Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo recebem o convidado Jilvan Pinheiro Souza Júnior para falar, entre outros assuntos, sobre Pix e fintechs.

29 – Lab Talk Pixeon – um evento sobre gestão, as tendências e os desafios do mercado laboratorial

Data: dia 3 de dezembro, às 16h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O momento que estamos vivendo nos forçou a repensar processos, adaptar atendimentos e redescobrir formas de atender bem. E tudo isso sem deixar de lado as medidas de segurança. Por isso, a empresa de tecnologia Pixeon reuniu referências do mundo laboratorial para falar sobre indicadores de qualidade, tendências e oportunidades e, claro, sobre a retomada econômica do mercado laboratorial.

30 – Desafios de inovação 2021

Data: dia 3 de dezembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Qual é seu papel na inovação e no futuro? Pensando nisso, a Semente Negócios realizará um encontro com profissionais que estudam e aplicam a inovação em suas empresas para discutir sobre os desafios e estratégias para 2021 e como as grandes empresas estão se organizando para trabalhar com inovação. O evento contará com a presença da Tamiris Dinkowski, Consultora de Inovação Corporativa, César Costa, Sócio e Head de Inovação Corporativa e representantes da empresa Sulamérica, Randon e Basf.

31 – UXCoffe – Conversas Estruturadas | Gestão Ágil e Cultura de UX

Data: dia 3 de dezembro, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O tema desse mês pretende discutir quais os impactos dos princípios de UX na cultura organizacional das empresas, além de trocar conhecimento sobre como funciona a metodologia da Gestão Ágil, uma abordagem leve e de mínima intervenção em gerenciamento de projetos. O evento é uma iniciativa que tem por objetivo integrar não só a comunidade de User Experience, como todos aqueles que têm interesse em saber mais sobre o assunto, assim, promovendo que todos os participantes colaborem compartilhando conhecimento, pontos de vista, expertises e experiências.

32 – Negócios entre startups e grandes empresas

Data: dia 3 de dezembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Nesse encontro promovido pela Visa, será abordada a proximidade entre as empresas e as startups tanto na realização de negócios como na compra de empresas. Do ponto de vista da Visa, a área de Novos Negócios, o trabalho realizado com os Bin Sponsors e os negócios fechados pelo programa ganharão destaque. Entre os convidados estão representantes do Magazine Luiza e Bradesco, além de Eduardo Abreu, da Visa.

33 – InovAtiva Experience

Data: dia 5 de dezembro, das 9h30 às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Em uma experiência 100% virtual, empreendedores de todo o Brasil que participaram do processo de capacitação dos programas InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto, terão a oportunidade de apresentar seus negócios no Demolation, ocasião na qual terão até quatro minutos para falar sobre as suas startups e até oito minutos para receber feedbacks de uma banca de mentores sobre como melhorar o pitch.

34 – Webinars Kenzie Academy no Polinize Hacks (Hackathon)

Data: dias 5 e 6 de dezembro, das 18h às 19h

Custo: gratuito

Onde: até dia 2, pelo site

Profissionais da escola de programação Kenzie Academy, que atua na formação de desenvolvedor web full stack, levam conhecimento, dicas e técnicas às equipes, por meio de palestras, durante as lives do evento Polinize Hacks, promovido pelo hub de inovação Polinize em parceria com as startups All iN e Tray. No dia 05 de dezembro, Luan Roger Santana e Guilherme Gervasio, Instrutores na Kenzie Academy, falam sobre ‘Python e banco de dados’. Já no dia 06 de dezembro, Rita Oliveira, especialista de mentoria de carreira e head de colocação e sucesso do aluno na Kenzie Academy, fala sobre ‘Como se sair bem em um processo seletivo tech?’. O evento acontece, de 4 a 10 de dezembro, com o objetivo de desafiar participantes do Hackathon a construírem um negócio digital utilizando e-commerce e inteligência de marketing.