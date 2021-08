25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a FRST Falconi. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1-Aplicando a simulação para a confiabilidade de eletrônicos

Quando: 24 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A indústria 4.0 exige que praticamente toda atividade industrial se preocupe com IIoT, Big Data e sistemas de comunicação. Mais do que nunca, é fundamental assegurar a confiabilidade nessas tecnologias, aprimorando projetos para evitar problemas críticos e a probabilidade de falhas desses componentes ou conexões. Pensando nisso, a ESSS — multinacional com foco em simulação computacional — criou o webinar 'Aplicando a simulação para a confiabilidade de eletrônicos'. O evento será apresentado por Luiz Gustavo Franco Amaral, Especialista no Desenvolvimento de Negócios na ESSS e por José Carlos Boareto, Coordenador de Área de P&D na CERTI. Durante o evento serão abordados, entre outros temas, como a simulação sendo utilizada nas áreas aeroespacial, automotiva, eletromédica e de telecomunicações.

2 - #papocompina

Quando: 25 de agosto, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo perfil do Instagram @sevense7e

Conversa descontraída do CEO da sevensete, Roberto Pina com o Guilherme Fioresi , sobre sua trajetória como empreendedor no universo AGRO, e como fundador da Agrowth Brasil. Produtor rural, Empreendedor, Médico Veterinário (UNIUBE -MG) com pós-graduação em reprodução e produção de bovinos (Instituto Qualittas – SP). Com experiências em toda a cadeia de pecuária bovina executando programas de inseminação artificial em tempo fixo, produtor de ovinos e bovinos, consultor e difusor de Startups Agtech.

3 -Docket Talks: Indústria de Construção e o Financiamento Imobiliário

Quando: 26 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

a Docket, legaltech que fornece ao mercado toda a infraestrutura para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta, por meio da tecnologia, realiza, no próximo dia 26, às 17 horas, o “Docket Talks: Indústria de Construção e o Financiamento Imobiliário”. A live ocorre em parceria com o Diretor de Assuntos Econômicos da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Renato Lomonaco, e contará com mediação do CEO e Co-Founder da Docket, Pedro Roso.

4 - Webinar CoinPayments

Quando: 26 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A CoinPayments promove um Webinar focado em apresentar para os empreendedores as novidades do universo dos pagamentos por criptomoedas. Os executivos Rubens Neistein e Cássio Krupinsk vão falar sobre a implementação e crescimento desse novo método de pagamento que tem ganho cada vez mais espaço entre os consumidores na hora de efetuar suas compras.

5 - Diversidade na Comunicação de Marcas em Redes Sociais

Quando: 26 de agosto, das 9h30 às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para entender como as minorias aparecem na publicidade de redes sociais brasileira, realizamos em parceria com a agência SA365 a terceira edição do estudo anual “Diversidade na Comunicação de Marcas em Redes Sociais”. Neste webinar apresentaremos os resultados do estudo, seus principais aprendizados, insights e teremos espaço para discutir como a diversidade pode ser um território de comunicação da sua marca.

6 - Super Bots Experience 2021

Quando: 24 a 27 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Botmaker marcará presença no Super Bots Experience, seminário pioneiro no Brasil sobre chatbots e inteligência artificial, que acontece na próxima semana. Apresentando um case inédito, Alfredo Bitencourt, head de vendas da Botmaker, se junta a Flavia Molina, CMO da Domino's Pizza Brasil, para compartilhar informações sobre o sucesso em vendas automatizadas via WhatsApp por bots na rede. A startup também atenderá interessados em inteligência artificial e machine learning, com foco em integração de atendimento com bots, no estande virtual, disponível aos participantes do evento.

7- VTEX + GitHub: Segurança e resiliência para o principal ativo de uma empresa digital

Quando: 27 de agosto, das 11h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O encontro online, que será realizado pela ilegra, empresa global de inovação, design e software, debate a forma como a maior plataforma de código fonte do mundo apoia a estratégia de crescimento da VTEX, unicórnio brasileiro de e-commerce. O objetivo é discutir as transformações responsáveis pelas integrações tecnológicas que têm tornado o modelo de negócio da VTEX cada vez mais desejado no mercado. O evento terá como convidados Jeyson Maia, gerente de SRE da VTEX, Vinicius Alencar Agostini, software engineer da VTEX, Pedro Lacerda, Solutions Engineering de GitHub, Marcio Eduardo, gerente de Alianças e Vendas da ilegra, e Claiton Padilha, Arquiteto de Software da ilegra.

8 - Open Innovation Week (Oiweek Digital)

Quando: 24 a 26 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A 13ª edição do Open Innovation Week (Oiweek Digital), principal ponto de encontro e referência em inovação aberta no país, será realizada de 24 a 26 de agosto, de forma virtual. Nesta edição, será anunciado o Ranking Top 100 Open Corps 2021, que reconhece e premia as empresas que mais praticaram o conceito de open innovation com startups no último ano. Devido ao grande número de corporações concorrendo ao reconhecimento, também serão listadas as TOP 5, de 25 categorias.

9 - Webinar Luminova - “Investimento eficiente e de impacto”

Quando: 25 de agosto, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade e promover a ascensão social e o crescimento humano, a rede de escolas Luminova, promove um bate-papo online e gratuito a fim de mostrar as vantagens em investir no segmento educacional, entre elas, a possibilidade de um investimento com retorno recorrente, que pode ultrapassar 12 anos, tempo médio de permanência de um estudante no colégio. O evento será apresentado por Ana Carmo, especialista em expansão de franquias, Yan Navarro, diretor acadêmico das escolas Luminova e José Carlos, responsável pela implantação, operação comercial e expansão.

10 -Avaya ENGAGE América Latina 2021

Quando: 25 e 26 de agosto, das 12h às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Pelo segundo ano consecutivo em formato digital, o Avaya ENGAGE América Latina 2021 abordará as tecnologias inovadoras baseadas na nuvem e habilitadas com inteligência artificial, comunicação “como serviço”, robotização para gerar experiências totais, além da estratégia abrangente para parceiros de negócios. Como inovação, este ano o evento promovido pela Avaya, líder mundial em soluções para melhorar e simplificar as comunicações e a colaboração, apresentará casos de sucesso de clientes de diferentes setores.

11- “Onde tudo começa?”

Quando: 26 de agosto, das 19h às 20h

Custo: R$10

Inscrições: pelo site

O evento da série “Onde tudo começa?” contará com a participação da professora e mestre em redação e alfabetização em Buenos Aires, Cinthia Kuperman, que, junto à Escola da Vila, de São Paulo, trará para o debate o processo de alfabetização na educação infantil explorando a leitura e a escrita nesta fase de aprendizado. A série de webinários é dividida em três eixos temáticos: Infância, Escola e em Casa e tem por objetivo propor uma imersão nos desafios e na potencialidade dessa faixa etária. A série é uma organização da Bahema Educação e o Centro de Formação de Educadores da Vila.

12 - A importância do ESG para o mercado financeiro do futuro

Quando: 26 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O mercado financeiro está atento a uma das siglas do momento, o ESG (do inglês Environmental, Social e Governance). Quem não levar a sério o assunto, corre o risco de ficar para trás e perder credibilidade. Por isso, a RTM reuniu grandes especialistas, entre eles Maurício Rodrigues, CEO da Openbox.ai, para apresentar as melhores práticas de responsabilidade social, ambiental e governança corporativa no próximo ConecTalks.

13 - Impactos do Home Office na Saúde Mental

Quando: 25 de agosto, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: pelo perfil do Instagram

Segundo pesquisa recente realizada no app Blind, a maioria dos profissionais acredita que o home office está prejudicando a saúde mental. Das 9.726 respostas obtidas, 66% afirmou que essa forma de trabalho está fazendo mal para a saúde. Para explicar quais são os impactos e consequências, o CEO da Starbem, Leandro Rubio, recebe para um bate-papo o psiquiatra Eduardo Ferreira-Santos, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e Doutor em Ciências Médicas pela FMUSP.

14 -Automações fundamentais para operações de e-commerce

Quando: 26 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O que seria do e-commerce sem o e-mail marketing? São inúmeras as formas de usar este canal para engajar, fidelizar, vender e manter os consumidores do seu e-commerce, e quem facilita o gerenciamento e a entrega dessas campanhas é a automação. Participará do evento o co-fundador da Growth Team, Raphael Lassance com a mediação do CEO e fundador da Mailbiz, Vinicius Correa.

15 - Novo Ensino Médio: Entenda as Mudanças e Saiba Como Adequar a sua Escola

Quando: 26 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A reforma do Ensino Médio, com mudanças na carga horária, áreas de conhecimento e sistema de módulos, provocará forte impacto em escolas das redes pública e privada já a partir de 2022. Para discutir essas alterações, a ClipEscola receberá especialistas em Pedagogia do Colégio Objetivo, em um debate sobre o processo de implementação e como soluções tecnológicas e de inovação podem ajudar as instituições de ensino.

16 - Linx Go Live

Quando: 26 de agosto, das 17h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Linx Go Live é o primeiro encontro voltado especialmente para PMEs e contará com diversos convidados especiais. As palestras serão curtas, com conteúdos dinâmicos e técnicos sobre os principais desafios enfrentados pelo varejista de pequeno e médio porte.

17 - Zappts Webinar Design Sprint: o que é, quais seus benefícios e quando usar

Quando: 26 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Esse webinar abordará os fundamentos do Design Sprint, quando e por que usá-lo. Com um treinamento introdutório sobre esse método desenvolvido por Jake Knapp (parceiro de Design do Google Ventures e autor do best-seller do The New York Times, Sprint), o webinar também abordará sobre a tática de Design de Soluções, que é utilizada hoje por inúmeras empresas mundo afora.

18 - StartupON 8 Paraíba e Roraima

Quando: 24 e 25 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O StartupON, inciativa da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) para levar mentorias de qualidade a startups que estão na fase inicial está em sua 8 ª edição de 2021. Agora, o evento acontecerá nos estados da Paraíba e Roraima, entre os dias 24 e 25 de Agosto. A organização espera impactar 100 pessoas e 30 startups com a ação.

19 - Programa Super Estagiários – Live para auxiliar as empresas na formação dos jovens da geração Z

Quando: 24 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A LEO Learning desenvolveu o primeiro treinamento feito para o engajamento e a capacitação desses profissionais, intitulado como ‘Programa Super Estagiários’. A companhia, conhecida por desenvolver soluções digitais para empresas de todos os tamanhos e segmentos, irá fazer uma live para trazer insights sobre as novas formas de realizar a formação de estagiários, além de mostrar atitudes que oferecem desenvolvimento profissional e estimulam a entrega de resultados na empresa.

20 - DNVBs: esse é o futuro das marcas?

Quando: 26 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Adventures irá exibir a quarta edição do ARENA, evento proprietário e focado em discutir temas relevantes para o mercado. O projeto é comandado pelos fundadores do grupo: os empreendedores Rapha Avellar e Ricardo Dias, e tem como propósito guiar o mercado, a partir de conversas de alto nível, para a nova era do marketing. Neste mês, tem como tema central:"DNVBs: esse é o futuro das marcas?”. Para comentar essa tendência, o ARENA reunirá nomes de peso como Julia Petit, Chief Creative Officer. da Sallve; Stella Brant, Sócia e CMO da Liv Up; Andre Yui, fundador e CEO da Key Design; Amit Eisler, cofundador, Head of E-Commerce e Customer Experience da Zissou e Felipe Szpigel, fundador e CEO da F!VE DRINKS CO.

21 - Movimento Mulheres do Agora

Quando: 26 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A StartSe, Plataforma de Conhecimento da Nova Economia, realiza o evento com o objetivo de impulsionar o protagonismo feminino na velocidade do agora, através da discussão de temas como empoderamento, desenvolvimento pessoal, carreira, empreendedorismo, mercado, finanças e muitos outros. Nomes como: Nina Silva, Black Money, Stella Brant, Liv Up, Adriana Barbosa, Feira Preta, estão confirmados. O evento terá transmissão ao vivo e não haverá replay.

22 - Peopletech Talks

Quando: 25 de agosto, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Peopletech Talks é uma iniciativa da vertical Peopletech da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), e será online, tendo como objetivo abordar cases de empresas referências sobre saúde mental e bem estar dos colaboradores.

23 - Diálogos para o Futuro

Quando: 24 de agosto, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Hub de inovação da BASF (onono) abre discussão sobre o futuro da sustentabilidade, da inovação e das pessoas – a partir do dia 24 de agosto o onono to go “on” apresenta a proposta “Diálogos para o Futuro”, uma jornada com uma programação que se estenderá até o final do ano, unirá personalidades do mercado para mergulhar nos debates que tem como intuito entender “o futuro das pessoas – e as pessoas do futuro”, “o futuro da sustentabilidade – e a sustentabilidade do futuro”, bem como “o futuro da inovação e a inovação do futuro”. Além de estar disponível em português, o conteúdo será disponibilizado também em espanhol. As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do onono+

24 - Webinar sobre marketplaces de Shopping Centers

Quando: 25 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A OmniK, do Grupo FCamara, em parceria com a Maeztra promove um webinar gratuito sobre “A força dos marketplaces de Shopping Centers na estratégia omnichannel”. Entre os participantes do bate-papo estão Thiago Coelho, CEO da OmniK, Renato Azevedo, executivo sênior da Maeztra, e Gerson Silva, Head Comercial e de Expansão da Onstores, especialistas em estratégias para o segmento de tecnologia no varejo.

25 - Sem Tempo Ruim para Vender

Quando: 24 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela Loja Integrada, plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do Brasil, com mais de 2 milhões de e-commerces na base, o webinar Sem Tempo Ruim pra Vender: O Eliedson te mostra como! consiste em uma mentoria sobre como montar um ecommerce de sucesso. Ministrado por Eliedson Jardim, CEO e Founder da Honey Be, e-commerce de moda fitness, o evento online trará conteúdos práticos e fará duas avaliações de lojas online para que o público consiga ver como o conhecimento passado por Jardim funciona na prática.

