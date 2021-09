Empreendedor serial, Ricardo Bellino lança curso para líderes mais 'zen'

O empreendedor serial Ricardo Bellino tem uma aposta para o sucesso de uma liderança daqui para frente: estar conectado consigo para poder criar conexões de valor com os outros ao redor. E, na visão de Bellino, uma tática de chegar a esse estágio é investir nos ensinamentos do zen budismo, uma filosofia de vida de origem oriental e que pressupõe meditação contemplativa para uma observação ativa da própria mente.

Veja o curso de Ricardo Bellino em EXAME Academy: Sucesso inspira, Fracasso ensina

Fundador da agência Elite Models no Brasil e ex-sócio de Donald Trump, Bellino está lançando o ZENprendendorismo, uma imersão de três dias no mosteiro Zen Morro da Vargem, primeiro mosteiro zen-budista da América Latina, localizado em Ibiraçu, ao norte da cidade de Vitória, no Espírito Santo.

"No momento em que vivemos uma síndrome de obesidade de informações, com uma quantidade absurda de conhecimento, não aplicável na prática, sendo despejada em cima de nossas cabeças a cada segundo, precisamos exercitar o ócio criativo e esvaziar os nossos copos e as nossas mentes, para nos renovar", diz Bellino.

Na lista de atividades do evento estão sessões de meditação e de networking com Bellino e outros empreendedores de sucesso como Carol Paiffer, fundadora da Atom Educacional, empresa de educação para o mercado financeiro; Sandra Teschner, uma das principais palestrantes no Brasil sobre o tema felicidade; Khristian Paterhan Condes, professor do MBA da EBAP/FGV até 2003 e autor de três livros dedicados ao desenvolvimento humano, entre eles "Eneagrama: um caminho para o seu sucesso individual e profissional"; Monge Daiju, zen budista treinado no Japão e um da das lideranças do mosteiro do Espírito Santo.

Entre os conteúdos a serem repassados nos três dias de evento estão a Arte da Negociação: A diferença para quem fecha o negócio, Estratégias de Negociação e Gestão de Conflitos, Quais são os desafios dos líderes do futuro? O que pode ter impacto no processo de tomada de decisão? Aplicação a contextos de negociação e liderança, Desenvolvimento de capacidades e A Ética nos negócios — Do envolvimento e compromisso ao crescimento baseado no mérito.

Informações sobre o curso estão no site dedicado ao evento.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.