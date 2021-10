Como digitalizar (de vez) o seu pequeno negócio

Por Marina Gurgel*

A digitalização do negócio foi apontada como uma importante estratégia para a manutenção dele durante o período da pandemia. O processo, que já vinha ocorrendo de maneira consistente nas grandes empresas e de forma mais lenta nas médias e pequenas, acelerou durante os períodos de quarentena.

A pesquisa mais recente lançada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora mostrou o quanto os negócios liderados por mulheres avançaram na digitalização durante o período da pandemia. Segundo a pesquisa, 40% dos negócios começaram a usar ou passaram a usar mais aplicativos de mensagens para divulgar produtos e atender clientes, 43% passaram a usar mais as redes sociais e 46% começaram a usar sites e blogs próprios.

O resultado deste avanço é que apenas 5% dos negócios não usam nenhuma ferramenta digital, 33% utilizam até 3 ferramentas, 36% utilizam até 5 ferramentas e 26% utilizam 6 ou mais. Para os negócios, os impactos foram percebidos como positivos para 62% das empreendedoras, quanto maior o grau de digitalização mais positivo foi o resultado percebido.

Apesar de todo este avanço na digitalização e do impacto positivo percebido pelas empreendedoras, as mulheres entrevistadas ainda percebem desafios na hora de digitalizar seus negócios. Entre eles, estão: dificuldade de definir a melhor ferramenta, conhecimento técnico para o uso da ferramenta e falta de recursos para investir.

Se você está neste grupo, estas três dicas básicas podem te ajudar a dar o pontapé inicial ou ampliar sua presença digital.

1. Defina as ferramentas necessárias

A definição da(s) ferramenta(s) passa por dois processos principais: conhecer o seu negócio e o seu cliente e avaliar os benefícios de ferramentas. Para isso, não é necessário fazer uma lista exaustiva, mas entender quais são as redes mais utilizadas pelos seus clientes, qual faria mais sentido para você. Essa escolha pode ser eventualmente apoiada por cursos que te ajudam a pensar essa digitalização a partir da sua realidade.

2. Conheça a ferramenta

Conhecer a ferramenta passa necessariamente pela prática, portanto comece! Além disso existem cursos rápidos (muitos deles gratuitos) e perfis que te dão dicas importantes sobre como usar cada uma das ferramentas

3. Aproveite as opções gratuitas

As principais ferramentas, têm opções gratuitas para a utilização, você pode começar por elas e só avançar para uma versão paga quando e se for necessário.

De maneira simples você consegue ampliar a presença do seu negócio no mundo digital.

*Marina Gurgel é Cientista Social e Gerente do Instituto Rede Mulher Empreendedora

