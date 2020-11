Black Friday: 30 redes de franquia com descontos para novos franqueados

A Black Friday é uma data americana, mas se consolidou no mercado brasileiro na última década. Por aqui, ao longo do mês de novembro varejistas, prestadores de serviço, bancos e companhias aéreas começam a anunciar seus descontos. E não é a toa: a data no ano passado foi responsável por 20% de todos os pedidos feitos em novembro.

Mas a Black Friday não traz oportunidade somente para quem está querendo comprar uma geladeira ou smartphone novo. Este ano, redes de franquias estão oferecendo descontos de até 50% em suas taxas para atrair novos empreendedores.

Se você já seguiu as dicas dos especialistas, fez as contas e decidiu que chegou a hora de empreender comprando uma franquia, confira abaixo as promoções que algumas das principais redes do país estão oferecendo em novembro.

Bares, restaurantes e cafés

Água Doce Sabores do Brasil

Para comemorar a Black Friday, a Água Doce Sabores do Brasil, rede conhecida pelas comidas tipicamente brasileiras que conta com 80 unidades, lança a campanha de condições especiais para a abertura de franquias em mais de 30 cidades brasileiras. O desconto é de 50% na taxa de franquia para interessados em abrir um restaurante da rede no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Ceará, Alagoas, Bahia e Pernambuco. O investimento inicial é a partir de 241.000 reais na franquia do modelo express, com prazo de retorno entre 26 e 36 meses, e a partir de 460.000 reais para uma unidade do modelo tradicional, com retorno entre 36 e 60 meses. Ambos os modelos possuem royalties de 5%. Em 2019, a rede faturou 121 milhões de reais.

RapidãoApp

A microfranquia de aplicativo de delivery, que tem investimento inicial a partir de 19.650 reais, vai oferecer desconto de 30% na taxa de franquia (de 7.000 reais), além de isenção da taxa de royalties durante três meses para os novos franqueados. A promoção só é válida para quem adquirir uma operação da marca durante a Black Friday de 2020.

Dr. Shape

A Dr. Shape, rede de franquias de lojas de suplementos alimentares e artigos esportivos, possui mais de 60 lojas instaladas no Distrito Federal e em 15 estados brasileiros. Para fazer parte da marca, o investimento necessário varia entre 200.000 e 350.000 reais. Os royalties cobrados são de 1,5% do faturamento bruto. Na Black Friday, a marca concederá desconto de 5.000 na taxa de franquia, para pagamento à vista, ou parcelará o valor total em dez vezes iguais, para quem iniciar as negociações entre os dias 20 e 30 de novembro. O valor da taxa de franquia é de 55.000 reais.

Taki APP

O aplicativo de compras Taki APP é outra marca que participará da Black Friday. A rede, fundada em São José do Rio Preto, está ofertando 25% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados. Atualmente, está presente em 21 estados com mais de 100 franquias.

Limpeza e segurança

Center Panos

Fundada em 2004, a Center Panos soma mais de 40 unidades pelo Brasil e tem como objetivo ser o “supermercado do artesanato”, oferecendo ao artesão diferentes opções de matéria prima para que ele possa trabalhar. Na semana da Black Friday, a rede irá oferecer desconto na taxa de franquia, passando de 50.000 para 40.000 reais. No geral, o investimento para abrir uma unidade da marca é de 380.000 reais. As lojas faturam, em média, 85.000 reais por mês.

Limpeza com Zelo

Com mais de cem unidades no Brasil, a Limpeza com Zelo tem expertise em limpezas comercial e residencial, seguindo protocolos europeus e que garantem que o local será limpo de forma segura. Na Black Friday, a rede preparou condições especiais para quem quer investir na microfranquia da rede: o empreendedor que comprar a franquia residencial (investimento inicial de 20.000 reais), ganhará outra franquia, com foco comercial, cujo investimento tem o mesmo valor.

Maria Brasileira

A Maria Brasileira, rede de franquias de limpezas residenciais e empresariais, está oferecendo um desconto de 4.000 reais na taxa de franquia, além 1.000 reais para mídias de divulgação pré-inaugurais em suas cidades. A promoção é válida entre os dias 19 e 27 de novembro. Hoje a rede tem 325 unidades em todo o Brasil. Fora da Black Friday, o investimento inicial (com taxa de franquia) varia entre 31.000 e 69.000 reais. Em 2019, a Maria Brasileira faturou 67 milhões e a expectativa para 2020 é de 80 milhões de reais.

Multysat

A Multysat é uma franquia capixaba especializada em monitoramento de veículos, frotas e cargas via satélite. A marca começou a franquear em 2020 e possui 8 unidades franqueadas e uma própria. A Multysat não cobra royalties dos franqueados e possui hoje três modelos se franquia diferentes, Home, Executive e Premium, com valores de investimento que variam entre 12.8000 e 87.500 reais (incluso taxa de franquia, reforma e adaptação do imóvel, móveis e instalações, publicidade de inauguração, equipamentos de informática e capital de giro). O prazo de retorno dos investimentos varia de 4 a 6 meses, dependendo do modelo. Em busca de novos investidores, na Black Friday 2020 a marca oferece 30% de desconto sobre a taxa de franquia em todos os modelos.

Solarprime

Durante todo o mês de novembro, a rede de franquias de energia solar Solarprime oferece o parcelamento do valor de investimento inicial, 21.000 reais, em seis vezes. Outra vantagem é a isenção da taxa de marketing inaugural, ou seja, a divulgação da nova unidade no valor de 6.000 reais é totalmente por conta da franqueadora. Atualmente, a rede conta com mais de 270 unidades e milhares de sistemas instalados em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais.

TRATABEM

Rede de franquias especializada em manutenção e assistência para todos os tipos de piscinas, com cerca de 150 unidades em operação, vai oferecer a quem deseja investir no próprio negócio o modelo de loja tipo container de 68.000 por 49.000 reais durante o mês de novembro.

Escolas e cursos

Code Buddy

A codeBuddy, escola de tecnologia que faz parte da holding de educação complementar Spot Educação, se prepara para a Black Friday para atrair novos franqueados. Com 43 unidades espalhadas pelo Brasil, nos modelos “Stand Alone” e InStore, a marca irá oferecer 20% de desconto na taxa de franquia (que é de 21.000 reais) e também dará o projeto arquitetônico, treinamento à distância, a campanha de mídia digital e o kit de marketing inicial gratuitamente.

Cultura Inglesa

A rede de idiomas Cultura Inglesa vai oferecer condições especiais para a Black Friday para quem quiser investir na franquia. Além da isenção da taxa de franquia, que custa 30.000 reais, para inaugurações no primeiro semestre de 2021, não haverá custo para o projeto arquitetônico. A marca ainda irá oferecer todo material para professores, material de display, kit de marketing inicial, campanha de mídia digital local para inauguração da unidade, além de treinamento da equipe totalmente sem custo. No total, cerca de 80.000 reais serão economizados.

Ginástica do Cérebro

Criada em Foz de Iguaçu, no Paraná, em 2012, a Ginástica do Cérebro é uma rede de cursos de estimulação cognitiva. O franqueado atua na parte administrativa e como instrutor dessas atividades, podendo ou não contratar profissionais para tal função. No franchising desde 2014, a empresa conta com 20 unidades em 10 estados e teve um crescimento no número de alunos de cerca de 40%, a maior parte formada por idosos, durante a pandemia. Para a Black Friday, A Ginástica do Cérebro oferece aos novos franqueados 10% de desconto na taxa de franquia (que varia de 10.000 a 30.000 reais), seis kits de matrícula extras e um jogo especial de tabuleiro.

Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet, rede de ensino profissionalizante em gastronomia, está com uma promoção durante o mês de novembro. Os investidores interessados em adquirir uma unidade da rede terão 20% de desconto na taxa de franquia, em pagamentos à vista, durante esse período. O valor de investimento da rede é de 250.000 reais, com um faturamento médio por unidade de 110.000. O prazo de retorno é de 18 a 24 meses e os royalties cobrados são de 8%. Hoje a rede possui 124 unidades comercializadas e 68 em funcionamento. Em 2019, a rede faturou 45 milhões de reais.

Super Estágios

Criada em 2009, a Super Estágios trabalha com um sistema online de cadastro que, além de ajudar o estudante a ingressar no mercado de trabalho, realiza o acompanhamento do estágio. Desde a sua criação, a rede já conseguiu colocar mais de um milhão de pessoas no mercado de trabalho pelas suas 50 unidades em operação. Na semana da Black Friday, a rede oferece desconto na taxa de franquia, passando de 50.000 para 46.000 reais. Em média, as franquias da rede faturam 108.000 reais por mês.

Sigbol

A Sigbol é uma rede de escolas de moda brasileira que tem 30 unidades espalhadas pelo país. Com dois tipos de escola, a Smart e a Full, o investimento nas franquias custa, respectivamente, 95.000 e 130.000 reais. Com cerca de 120 alunos, o faturamento para os dois modelos é de 66.000 reais por mês, com lucratividade de 40% e prazo de retorno entre oito e doze meses. Durante a Black Friday, a rede irá doar o estoque inicial de material didático que o franqueado necessita para iniciar a operação e fará toda a campanha de marketing para a inauguração da loja. Além disso, oferecerá três meses de coaching especializado em vendas e irá arcar com os custos do projeto arquitetônico da loja. Com isso, a rede está oferecendo um total de 12.000 reais em benefícios.

Park Idiomas

A Park Idiomas é uma rede de franquias de escolas de inglês e espanhol criada em Uberlândia, interior de Minas Gerais. Até o dia 28 de novembro, o novo franqueado Park terá 50% de desconto na taxa de franquia, que varia de acordo com o modelo escolhido e o tamanho da cidade. A rede tem quatro modelos de negócios diferentes para cada perfil de empreendedor. Os valores de investimento inicial (já com taxa de franquia) partem de 50.000 reais e vão até 190.000. Já as taxas de franquia vão de 15.000 a 38.000 reais.

Moda e casa

Jorge Bischoff

Entre os dias 23 e 30 de novembro, os interessados em adquirir uma unidade da rede

Jorge Bischoff poderão desfrutar de um desconto de 20.000 reais na taxa de franquia. Hoje, a taxa de franquia é de 60.000 reais. Em médias, os novos franqueados investem 355.000 reais, com tempo de retorno do investimento de 24 a 36 meses. A franqueadora cobra royalties de 30% sobre os produtos vendidos.

Quinta Valentina

A Quinta Valentina é uma franquia de vendas personalizadas de calçados femininos. Fundada em 2009 como uma loja de sapatos femininos em Goiânia, a marca entrou para o franchising em 2014 com o modelo de venda direta personalizada e já tem mais de 200 unidades em operação. Para investir em uma franquia da marca, o interessado precisa desembolsar a partir de 35.000 reais. Em média, o faturamento do negócio é de 12.500 reais por mês. Durante a Black Friday, com a flexibilização da taxa de franquia e do kit inicial, o valor do investimento pode cair para 24.000 reais. A condição é válida para candidatos que se cadastrarem entre os dias 15 e 27 de novembro.

Sestini

Na Black Friday, a Sestini, rede de franquias de bolsas, malas e acessórios, vai conceder 20% de desconto na taxa de franquia, que é de 40.000 reais, para contratos fechados até o dia 31 de novembro. O investimento inicial em um franquia da rede parte de 400.000.

Turquesa Esmalteria

No mercado desde 2014, a Turquesa Esmalteria é uma rede de franquias especializada em beleza e estética. A rede conta com 70 franquias em operação atualmente com investimento a partir de 45.000 reais. Na Black Friday 2020, a empresa trabalhará com 15% de desconto e parcelará o valor em duas vezes. O tempo de retorno do investimento médio é de 16 meses. Os royalties são a partir de 700 reais.

Euro Colchões

A marca, fundada em 2005, trabalha com diferentes modelos de colchões e tem 56 unidades espalhadas no Sudeste. O investimento inicial em uma franquia da Euro Colchões começa em 280.000 reais, mas, durante a semana da Black Friday, a rede vai oferecer um desconto na taxa de franquia, reduzindo de 30.000 para 20.000 reais. A franqueadora afirma que as lojas da rede faturam, em média, 170.000 reais por mês.

Estética

Mais Top Estética

A rede de franquia Mais Top Estética, que tem atualmente 132 franquias, está oferecendo 30% de desconto na taxa de franquia dos modelos de negócio. O formato Express com investimento inicial de 73.000 sairá por 64.000 reais. Já o Premium, de 269.000 por 254.000 reais e o Smart, de 163.000 por 154.000 reais. O prazo de retorno estimado é 18 a 24 meses e royalties de 7%. A rede registrou um faturamento de 2,5 milhões em 2019 e prevê chegar a 10 milhões de reais em 2020.

Emagrecentro

A Emagrecentro é uma rede de clínicas especializada em emagrecimento e estética no Brasil e no EUA. Com atuação no franchising desde 1994, a marca tem 170 unidades em operação em território brasileiro. Para a Black Friday, durante o mês de novembro, a rede zerou para novos franqueados a taxa de franquia, que normalmente é de 20.000 reais. O investimento inicial de uma unidade da Emagrecentro é de 100.000 reais, com retorno estimado de 12 meses, faturamento médio de 60.000 reais e lucratividade de até 50%.

Pello Menos

Até 31 de dezembro, a rede especializada em depilação está oferecendo 20% de desconto na taxa de franquia, que é de 35.000 reais, e também isentará o novo franqueado dos royalties nos primeiros 3 meses. O valor de investimento inicial em uma franquia da rede é de 205.000 reais, já com o valor da taxa de franquia. O retorno de investimento da rede é de 36 meses e a cobrança de royalties é de 9 a 15%.

Finanças e marketing

Ótris Soluções Financeiras

Criada em 2010, na cidade de Campinas, a Ótris Soluções Financeiras é uma empresa que atua na recuperação de crédito para pequenos e médios negócios. Ela possui dois modelos de negócio de baixo custo. A Home Based Negociador, na qual o franqueado atua diretamente com a negociação para recuperação de crédito, com investimento inicial de 10.000 reais, prazo de retorno de 6 a 8 meses e faturamento médio mensal de 6,750 reais. A marca também possui o modelo Home Based Comercial, na qual o franqueado atua com prospecção de novos clientes para o Ótris App, com investimento inicial de 12.000 reais, prazo médio de retorno de 6 a 8 meses e faturamento médio de 6.750 reais. Para os dois modelos o valor, a taxa de royalties é de 400 por mês. Durante a Black Friday, a rede irá oferecer 50% de desconto na taxa de royalties por um ano para quem assinar o contrato entre 16 e 30 de novembro.

Ceopag

A rede de microfranquias de meios eletrônicos de pagamentos, fundada em 2019, já tem 350 unidades no Brasil. Ela oferece maquininhas de cartão, conta digital, cartão de crédito e aplicativo para estabelecimentos interessados. O investimento inicial na franquia é de 9,990 reais e o faturamento médio é de 5.000 reais por mês. Na Black Friday, a franqueadora oferece 30% de desconto nos contratos fechados até o próximo dia 15 de dezembro.

WSI

Durante a Black Friday, a rede WSI de franquias de marketing digital vai ter uma ação que facilitará o pagamento em 10x sem juros para os interessados em se tornar um franqueado da rede, além disso oferecerá descontos de 20% aos possíveis investidores. Atualmente, ao comprar uma franquia da WSI, o investidor paga o valor em uma única vez, à vista ou no cartão de crédito. A taxa de franquia da marca varia entre 59.800 e 99.800 reais.

CredFácil

A microfranquia de agências de correspondentes bancários CredFácil tem investimento inicial a partir de 14.990 reais ou 12 vezes de 1.490,00. Até o dia 30 de novembro, a marca está oferecendo dois bônus a quem comprar uma franquia: o material de marketing da marca gratuito e uma mochila.

DinDin Pag

A microfranquia de meios de pagamento DinDin Pag, que tem investimento inicial a partir de 9.990 reais, dará aos novos franqueados que comprarem uma operação da rede durante o mês de novembro dez máquinas para começarem a trabalhar.