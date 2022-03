Bits: startup que digitaliza jurídico de empresas atrai Bossanova e Shark

A Bits Academy, startup de transformação digital, quer solucionar uma das principais dores de empresas de diferentes portes: a lentidão e burocracia dos departamentos jurídicos. Para isso, criou um sistema que torna os documentos mais amigáveis, um modelo chamado de legal design. Agora, a empresa acaba de receber um aporte de 1,5 milhão de reais em uma rodada envolvendo o fundo Bossanova e a Shark Tank Carol Paiffer.

Fundada em 2019 por Erick Nybo e Mariana Moreno, a empresa quer popularizar o legal design, uma espécie de nova mentalidade para o departamento jurídico, a partir da necessidade de empresa de correrem por fora para terem processos mais digitais — uma realidade comum desde o início da pandemia de covid-19. No seu primeiro ano de vida e embalada por essa corrida em favor da tecnologia, a Bits Academy faturou 1,3 milhão de reais.

“No momento em que a pandemia começou, tínhamos apenas 3 meses de empresa. Já víamos o movimento de transformação digital como algo positivo. Com a pandemia, isso se tornou uma necessidade”, diz Erik Nybo, CEO da Bits.

A percepção da empresa, porém, é que tecnologia, sozinha, não basta. Com a digitalização batendo à porta, o legal design ficou mais popular ao ensinar funcionários sobre como melhorar a lida com documentos, usando design e técnicas de experiência do usuário (user experience) para deixar a burocracia de lado e os papéis mais "atraentes". Como resultado, há uma melhoria na satisfação dos clientes, nas vendas e no bem-estar dos funcionários das empresas, segundo Moreno.

De olho nessas oportunidades, empresas como Carrefour e Cogna já são cleintes da Bits, por meio dos cursos de legal design. Agora, a startup vai lançar a sua primeira plataforma de legal design, com foco na criação de documentos melhores para as empresas.