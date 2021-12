Ambar alcança R$360 milhões captados com nova rodada de investimentos

A construtech Ambar anunciou um novo aporte de R$ 204 milhões em uma rodada Série C de investimentos liderada pela

Echo Capital e pela Oria Capital. Acionistas institucionais da companhia também acompanharam, ao lado do TPG Capital e Argonautic Ventures.

Comprar um imóvel faz parte das metas de 2022? Veja como guardar dinheiro para atingir seus objetivos

Com o investimento, a Ambar irá intensificar a evolução do ecossistema de soluções digitais que já conta com 350 mil usuários de 12.500 empresas em mais de 20.000 obras espalhadas por todo o Brasil.

Após fechar 2021 com crescimento de 90%, a Ambar prevê repetir a evolução. “Vamos dobrar o número de obras simultâneas com produtos Ambar aplicados e conquistar 970 novos clientes em 2022”, diz Bruno Balbinot, fundador e CEO da Ambar.

Entre as empresas que participaram da rodada, Echo Capital e Oria Capital estão um relacionamento próximo e estratégico com a Ambar desde 2019. “Temos como foco empreendimentos que tenham modelos de negócio escalável e com potencial para se tornarem líderes de mercado global. Acreditamos que a Oria pode ajudar a Ambar a avançar ainda mais com suas iniciativas digitais, que vão representar uma parcela significativa de valor para a empresa, em dois ou três anos”, diz Paulo Caputo, sócio-fundador da Oria Capital.

Para Guilherme Weege, sócio-fundador da Echo Capital há na Ambar uma grande oportunidade de mudar a cara da construção civil no país. "É um setor que ainda opera com alta ineficiência e, em especial, com muito desperdício. Levaremos agora sustentabilidade com muito mais velocidade, aliado a uma diminuição sensível do tempo e custo de obra".

A intenção da Ambar agora é acelerar a vertente digital com um ecossistema de soluções que cresce a partir da união de experiências de empreendedores e investidores parceiros. "Iremos, juntos, construir o primeiro Sistema Operacional da

construção civil”, afima Balbinot.

Para Ian Fadel, Co-fundador da companhia, isto é fruto de uma atuação na qual o cliente é sempre ouvido e está sempre próximo dos times no dia a dia da obra. "Isto que nos coloca em uma posição capaz de implementar inovação e tecnologia sempre de forma rápida e transformadora".