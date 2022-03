AgeRio aporta R$ 7,5 mi em Fundo GovTech da KPTL e da Cedro Capital

Com a missão de estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) é a mais nova cotista do Fundo GovTech da KPTL e da Cedro Capital com um aporte de 7,5 milhões de reais.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Criado em março do ano passado por duas das maiores gestoras de Venture Capital do Brasil, o fundo está captando até 200 milhões de reais para investir em até 30 startups de tecnologia dedicadas a transformar o serviço público brasileiro.

O Fundo Govtech é o primeiro fundo do tipo na América Latina e um dos primeiros no mundo dedicado a atrair exclusivamente govtechs, como são chamadas as empresas que resolvem dores do setor público com soluções de base tecnológica.

O Fundo GovTech atua em dez verticais de serviços públicos: Saúde; Educação; Segurança; Habitação e Urbanismo; Infraestrutura e Mobilidade; Saneamento, Meio Ambiente e Defesa Civil; Smart Cities; Legal e Regulatório; Cidadania e Gestão Pública.

Sociedade de economia mista ligada ao governo fluminense, AgeRio investe em projetos de todos os portes, de micro à grande empresa, tendo como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança. Além de participações em fundos, a AgeRio também fomenta o desenvolvimento estadual por meio do crédito para empresas, microempreendedores e projetos em municípios.

“Foi muito interessante conhecer a tese de investimento do Fundo GovTech Brasil, que se mostrou bastante alinhada às nossas premissas de investimento. A AgeRio acredita que o apoio à inovação é fundamental para o desenvolvimento econômico, e quando a inovação se propõe a transformar tecnologicamente os serviços públicos ou prover soluções inovadoras para problemas de uma sociedade, o potencial de impacto é ainda maior. Participar do fundo é uma grande satisfação para nós, entendemos que esse projeto trará uma contribuição valiosa ao ecossistema de govtechs fluminenses”, diz Tatiana Oliver, Diretora de Operações da AgeRio.

Como investidor estratégico do Fundo GovTech, a AgeRio apoiará uma série de atividades voltadas ao ecossistema de GovTechs que o Fundo planeja promover no Estado do Rio de Janeiro, incluindo chamadas públicas de GovTechs; Pitch days; bancas de seleção e premiação das melhores GovTechs do Estado, seminário e webinars.

Para Adriano Pitoli, Head do Fundo GovTech na KPTL, o pioneirismo da AgeRio vai ajudar na adesão de outras agências de fomento. “A entrada da AgeRio no Fundo GovTech representa um marco muito importante para nós. Sem dúvidas, a AgeRio é referência entre as agências de fomento brasileiras em termos de rigor e independência técnica de suas decisões, governança e foco em projetos com grande impacto econômico e social para a sociedade fluminense e brasileira. Como investidora estratégica do Fundo, estamos planejando uma série de iniciativas com a AgeRio visando alavancar o ecossistema de GovTechs do Estado do Rio de Janeiro e maximizar o impacto dos recursos alocados no fundo”, explica Pitoli.

Como forma de alavancar o potencial de impacto do aporte promovido pela Agência de Fomento Carioca, o Fundo tem o compromisso de reverter 150% do valor do aporte em GovTechs sediadas no Estado do Rio de Janeiro.

A KPTL é uma gestora de Venture Capital com 64 empresas investidas e que acredita em iniciativas sólidas de inovação e tecnologia nos mais variados segmentos. Entre seus setores de atuação, estão o Agronegócio, Saúde, Floresta, Clima, Energia, IoT, entre outros.

A Cedro Capital é uma gestora de recursos independente sediada em Brasília e dedicada à gestão de um fundo de venture capital voltado a startups que atuam em tecnologia da informação e comunicação (TIC), saúde, agronegócio e govtech. Desde 2016, investiu em 11 startups sediadas na região Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), além de Minas Gerais e Tocantins.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão ajudar a impulsionar o seu negócio!