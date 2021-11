Zerezes dobra vendas e inaugura segunda loja de óculos em SP

Há menos de seis meses, a marca carioca de óculos Zerezes estreou em São Paulo com uma loja física no bairro Jardins. Agora, nesta terça-feira, a empresa inaugura um segundo espaço, desta vez em Pinheiros. "Em São Paulo, estamos vendendo o dobro da nossa melhor expectativa. A gente nunca vivenciou isso", conta Rodrigo Latini, um dos sócios da empresa.

Rodrigo e os sócios Luiz Eduardo Rocha e Hugo Galindo já recebiam pedidos para desembarcar em São Paulo há tempos, mas a inauguração da loja só aconteceu depois de a marca fazer uma pausa e se reorganizar estrategicamente.

Nas palavras de Rodrigo, o momento foi de relançamento. A Zerezes lançou um site novo no fim de 2019, trocou de fornecedor e conseguiu baixar os preços sem perder margem. Com isso, dobrou o faturamento neste ano de 2021 até outubro na comparação com o mesmo período de 2020.

A redução de preços na pandemia aconteceu principalmente com a mudança de fornecedor. Hoje, a marca importa os produtos da China, o que permitiu a redução de custos em 30%.

“Em 2019, a gente tinha um plano de entrar em são Paulo, mas na época a gente entendeu que era a hora de pausar a expansão fisica e focar em digitalização, focar em modelo de negócio. Na época, a gente entendeu que precisava mudar algumas coisas para atingir um público que ainda não era atingido, principalmente o mais jovem, que compra de forma digital”, conta Rodrigo. "A gente adora São Paulo, a gente acha que tem tudo a ver com a marca. É a capital cultural e financeira do país. E entrar em São Paulo não é só colocar lojas, mas conhecer as pessoas, entrar em contato com a cena cultural".

O relançamento da marca focou também em transformar a experiência de se comprar em óticas. “A gente começou a acreditar que podia mudar o mercado ótico, que oferece uma experiência de compra pobre. Vamos deixar de ser uma marca legal e vamos transformar o mercado, que tá estagnado. Vamos entregar valor”, conta Hugo, que é designer e projeta os óculos da marca. “A gente vê que os óculos passam de obrigação e passam a ser um objeto queridinho do dia a dia. É a mesma lógica da Apple, do Steve Jobs. Um design centrado no usuário”.

Hoje a marca tem sete lojas físicas, sendo cinco no RJ e, com essa inauguração, duas em São Paulo. Para 2022, a Zerezes ainda quer dobrar o número de pontos físicos e abrir mais sete unidades, todas em SP.

Tanto as lojas cariocas quanto as duas paulistas destacam os óculos com na decoração. Nenhum fica dentro de gavetas, por exemplo.

"A gente tem brincado nas nossas ações de marketing com a autoestima da pessoa. Se você tem mais de uma camiseta e tênis, por que não vai ter mais de um óculos também?" brinca Hugo.