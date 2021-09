Walmart faz parceria com Ford e Argo para entregas sem motorista

O Walmart fechou uma parceria com a Ford e com a startup de direção autônoma Argo AI para lançar um serviço de entrega sem motorista em três cidades dos Estados Unidos.

Os testes começarão em quatro cidades ainda este ano: Miami; Austin, Texas; e Washington, disse a Argo em comunicado na quarta-feira. A Ford entra na parceria com seu modelo híbrido Escape equipado com a tecnologia de direção autônoma da Argo para entregar produtos alimentícios e outras mercadorias no que é anunciado como o primeiro serviço de direção autônoma multicidades do Walmart.

O Walmart, maior varejista do mundo e líder em logística, tem redobrado a aposta na possibilidade de entregar produtos por robôs. Também está testando entregas sem motorista com a Cruise, da General Motors, Waymo, da Alphabet, com a startup de entregas autônomas Nuro, e com a empresa de entrega autônoma Gatik. Com a expansão das compras online impulsionando a demanda, analistas dizem que entregas autônomas pode se tornar um mercado de US$ 1 trilhão.

“Esta colaboração irá promover nossa missão de levar produtos às casas de nossos clientes com velocidade e facilidade incomparáveis”, disse Tom Ward, vice-presidente sênior de entregas de última milha nos EUA do Walmart, em comunicado. “Continuará a abrir caminho para a entrega autônoma”.

Oferecer entrega em três cidades densamente povoadas dos EUA é o que distingue a parceria Argo-Ford de outros programas piloto de direção autônoma do Walmart, disse Cynthia Kwon, vice-presidente de estratégia da Argo.

“Para uma empresa como o Walmart, que tem unidades em todos os lugares dos Estados Unidos, é uma proposta muito interessante e convincente poder dizer: ‘Podemos expandir com o seu negócio e podemos fazer isso rapidamente de uma forma bastante escalonável”, disse Kwon em entrevista.

O teste inicial começará com uma loja do Walmart por cidade e será entregue em uma região geográfica limitada ao redor de cada unidade, disse Kwon. Os consumidores farão o pedido dos produtos e terão a opção de que sejam entregues de forma autônoma, desde que haja alguém em casa para recebê-los. Não haverá cobrança extra para a entrega sem motorista, disse Kwon.