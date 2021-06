VW planeja parar de vender carro a combustão na Europa entre 2033 e 2035

A Volkswagen planeja parar de vender carros com motores de combustão interna na Europa de sua marca VW entre 2033 e 2035, mas adotará um prazo maior em outros mercados, especialmente a China, anunciou um de seus diretores.Sob pressão das normas antipoluição cada vez mais rígidas, as montadoras anunciaram nos últimos meses calendários para abandonar os motores de combustão interna.

"Faremos com que o conjunto de nossa frota seja neutra em CO2 até 2050, no mais tardar. Na Europa, abandonaremos o mercado de veículos com motor de combustão interna entre 2033 e 2035", declarou Klaus Zellmer, diretor de vendas da VW, em entrevista ao jornal alemão Münchner Merkur.

A mudança acontecerá "um pouco mais tarde nos Estados Unidos e na China. Na América do Sul e na África, devido à ausência de condições políticas e de infraestruturas, vai levar mais tempo", completou.

A marca VW já havia anunciado no início do ano esperar que até 2030 os carros elétricos respondam por 70% de suas vendas europeias.