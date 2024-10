Voo para o futuro: Revo amplia suas rotas em São Paulo

Garantir uma experiência de viagem única e personalizada a um público sofisticado é um desafio que a Revo domina. Com uma solução de mobilidade urbana que combina transporte terrestre e aéreo feito com helicópteros bimotores, a plataforma consegue atender às necessidades de cada cliente que deseja driblar o trânsito das grandes cidades ou ter uma vivência diferenciada.

Atuando há pouco mais de um ano no Brasil, a Revo conta com a expertise do grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopter International (OHI). Os bons resultados foram alcançados especialmente por conta de uma movimentação estratégica realizada pela startup: a expansão no número de destinos oferecidos.

Quais os trechos oferecidos pela Revo?

Quando iniciou a sua operação no país, a Revo oferecia apenas duas rotas fixas aos clientes, sendo o trajeto ida e volta de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos, e ida e volta de São Paulo à Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de SP.

Mas, pensando justamente em ofertar uma maior personalização aos passageiros, a empresa adicionou outros destinos ao seu portfólio. Atualmente, a companhia trabalha com quatro trajetos fixos e outros sazonais para atender à crescente demanda seguida de feedbacks positivos de clientes.

Destinos em tempo recorde

Ao longo dos últimos meses, a Revo abriu duas novas rotas fixas: ida e volta SP-Alphaville, e ida e volta Alphaville-Guarulhos.

A companhia também adicionou ao seu serviço personalizado destinos sazonais de verão para as praias de Ilhabela e Juquehy-Baleia, no litoral paulista, além de voos sob demanda para destinos como Angra dos Reis e Laranjeiras, ambos no Rio de Janeiro.

1 /5 (SP <> Guarulhos: com os voos saindo do heliponto da Faria Lima ou do Cidade Jardim Corporate, o trajeto da capital paulista até o Aeroporto de Guarulhos tem duração de até dez minutos, disponível de segunda à sexta-feira. Os valores para o aluguel de um assento começam em R$ 2.500.)

2 /5 (Alphaville <> Guarulhos <> SP: operando no heliponto da Faria Lima e no Brascan Century Plaza, a viagem tem duração de até dez minutos. O assento custa a partir de R$ 2.500, com disponibilidade de segunda à sexta.)

3 /5 (SP <> Condomínio Fazenda Boa Vista: a operação é feita através do heliponto da Faria Lima ou do Cidade Jardim Corporate, com duração de até 30 minutos. O custo do assento começa em R$ 5 mil. Os voos saem aos finais de semana (de sexta a domingo).)

4 /5 (Litoral paulista: as rotas sazonais para Ilhabela e Juquehy estão disponíveis apenas durante o verão e os preços variam entre R$ 5.500 e R$ 8.500 por assento, conforme a quantidade de passageiros. A ocupação mínima é de dois assentos por voo.)

5/5 (Destinos personalizados: a Revo também disponibiliza a opção de trajetos fechados sob demanda, incluindo destinos como Angra dos Reis e Laranjeiras, ambos no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, para os destinos personalizados, o passageiro pode realizar a reserva de uma cabine completa. Nessa modalidade a cotação é feita apenas via concierge.)

Experiência premium com segurança

Além do serviço diferenciado, a Revo se destaca pela segurança oferecida. A empresa opera de acordo com os padrões das companhias aéreas, contando com uma frota de helicópteros bimotores, sempre comandada por dois pilotos altamente experientes por viagem.

Os helicópteros são mantidos conforme os padrões dos fabricantes, segundo inspecionados por especialistas com anos de experiência em manutenção.

Além da compra de assentos avulsos, a Revo disponibiliza a opção de reserva da cabine completa do helicóptero. A solicitação deve ser feita com pelo menos 24h de antecedência à viagem.

Todas as experiências exclusivas estão disponíveis para reserva em agendas semanais com horários pré-estabelecidos, cuja programação pode ser consultada no site da empresa, pelo aplicativo Revo – Aerial Mobility, (disponível na Apple Store e no Google Play) ou pelo Concierge, que atende por e-mail concierge@flyrevo.com, telefone ou WhatsApp (+55 11 97534-0962).