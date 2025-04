10 franquias baratas com boa rentabilidade a partir de R$ 9.999

Em um mercado saturado de promessas, algumas microfranquias se destacam por um diferencial concreto: resolvem problemas do dia a dia com eficiência — e ainda oferecem boa rentabilidade para o empreendedor. De armários inteligentes e mercados autônomos a serviços de saúde e limpeza, essas redes crescem impulsionadas pela demanda real e recorrente dos consumidores.

Selecionamos abaixo dez microfranquias que combinam utilidade prática com modelos enxutos e retorno rápido. Elas atendem setores como saúde, mobilidade, alimentação e tecnologia, sempre com foco em resolver dores claras do consumidor.

market4u

Rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina. O modelo atende condomínios com minimercados 24h, sem atendentes, facilitando o acesso a itens básicos de supermercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 80.000 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 10.000 a R$ 15.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza residencial e empresarial do Brasil, presente em todos os estados. Oferece serviços especializados como pós-obra e passadeira, com modelo ideal para cidades de todos os portes.

Investimento inicial: a partir de R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses

Padrão Enfermagem

Especializada na intermediação de profissionais da saúde, como enfermeiros e cuidadores. Atua em um setor com demanda crescente impulsionada pelo envelhecimento da população.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes autogerenciáveis. Atende condomínios e centros comerciais com foco em conveniência e segurança.

Investimento inicial: a partir de 99.000 reais (inclui 6 armários)

Faturamento médio mensal: até 20.000 reais

Prazo de retorno: até 25 meses (com 15 armários)

CleanNew

Franquia de higienização de estofados com atuação home based. Diferencia-se pela tecnologia própria e foco em segurança, além de atuar em um setor com demanda crescente.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: de R$ 14.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Vaapty

Franquia de intermediação de venda de veículos. A marca promete vender carros em até 40 minutos, sem burocracia, e atua com alta margem de lucro no setor automotivo.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.990

Faturamento médio mensal: R$ 160.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Emagrecentro

Rede especializada em emagrecimento e estética corporal, com método certificado e patenteado. Atende um público crescente interessado em saúde e bem-estar.

Investimento inicial: R$ 134.400

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

GraalSeg

Franquia de Segurança e Medicina do Trabalho com modelo home office. Ideal para profissionais da área que buscam empreender com baixo investimento e operação enxuta.

Investimento inicial: R$ 18.500 reais

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: 6 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo que funciona 24h em condomínios. O modelo é digital, sem funcionários, e exige poucas horas de operação do franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Mr. Fit

Franquia de alimentação saudável com foco em fast-food e refeições ultracongeladas. Rede com mais de 880 unidades no Brasil e presença internacional.