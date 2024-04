Volkswagen registra queda de 20% nos lucros do 1ºtrimestre

Nesta terça-feira, a montadora Volkswagen afirmou que seus lucros operacionais caíram 20% no primeiro trimestre do ano. A queda se deveria a uma diminuição nas vendas de automóveis e a um aumento nos custos da companhia.

Os lucros operacionais ficaram na casa dos 4,6 bilhões de euros, enquanto, no mesmo período do ano passado, o número era de 5,7 bilhões de euros. De acordo com a empresa, as vendas de veículos diminuíram 2% no primeiro trimestre de 2024.

Os analistas esperavam receitas de 75,66 bilhões de euros, conforme informações do consenso Visible Alpha, mas o número ficou em 75,46 bilhões.

'Como esperado, o nosso primeiro trimestre mostra um começo lento do ano', declarou o CFO e COO do Volkswagen Group. Arno Antlitz.

A marca Porsche, pertencente à montadora, viu seus lucros caírem de 1,7 para 1,2 bilhão de euros em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Ainda assim, a empresa espera atingir suas metas financeiras até o fim de 2024, não alterando seus objetivos para o ano.

De acordo com Antlitz, a Volkswagen tem expectativas de lançar mais de trinta novos modelos de todas as suas marcas ainda em 2024, o que deve impactar as vendas e, portanto, os lucros registrados pela empresa.

Com informações da CNBC.