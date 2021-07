Volkswagen lança o primeiro caminhão 100% elétrico produzido no Brasil

O papel da Volkswagen no mercado de caminhões e ônibus é mais que expressivo. Nas vendas de caminhões no Brasil, a montadora é líder no segmento. Em 2020, por exemplo, respondeu por 28,7% dos emplacamentos de caminhões, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Do total de ônibus emplacados no mesmo ano, de acordo com a mesma entidade, 23,4% saíram das fábricas da companhia de origem alemã.

Determinada a contribuir com as empresas que buscam sustentabilidade com a redução na pegada de CO2, a Volkswagen acaba de apresentar o VW e-Delivery. Trata-se do primeiro caminhão 100% elétrico totalmente desenvolvido, testado e fabricado no Brasil.

Para tirá-lo do papel, a companhia investiu 150 milhões de reais e escalou cerca de 150 engenheiros e técnicos brasileiros — ao todo foram mais de 400.000 quilômetros de testes.

“O futuro chegou”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora. “Mais do que vender produtos ou soluções em serviços, nosso propósito é unir o transporte de pessoas e bens ao uso de energias cada vez mais renováveis e limpas.” O executivo destaca que a empresa se debruça sobre diferentes matrizes energéticas há muitos anos. “Prova disso é o pioneirismo de nossa empresa com o Volkswagen e-Delivery”, resume.

Caminhão elétrico

A novidade, com zero emissões de CO2 e outros poluentes, chega ao mercado a reboque de clientes estratégicos. Depois da Ambev, JBS e Coca-Cola resolveram adquirir o novo caminhão. “E em pleno lançamento comercial”, ressalta Cortes. Além disso, diversas outras empresas já estão em conversas para incluir o novo modelo em suas frotas.

A Ambev demonstrou interesse em incluir o e-Delivery em sua frota em 2018, anunciando a intenção de compra de 1.600 unidades. O modelo havia sido apresentado no ano anterior, no Innovation Day, evento sobre tecnologias inovadoras promovido pelo Grupo Traton em Hamburgo, na Alemanha. Mais recentemente, a companhia do grupo AB InBev bateu o martelo na compra de 100 veículos, que serão entregues até outubro deste ano.

Mais autonomia

Foi em parceria com a Ambev, aliás, que a Volkswagen Caminhões e Ônibus realizou parte dos testes do e-Delivery. O intuito das duas companhias era avaliar a novidade em situações do dia a dia. Foram mais de 45.000 quilômetros rodados só nesse ciclo de testes. Caminhões a diesel teriam consumido 10.000 litros de combustível para rodar o mesmo trajeto e emitido mais de 34 toneladas de CO2.

Há duas versões do VW e-Delivery, com 11 e 14 toneladas de peso bruto total. Ambas estão equipadas com um motor que entrega 300 kW com torque máximo de 2.150 Nm desde a rotação zero.

São oferecidas duas opções de conjuntos de baterias de 600 V, com três ou seis módulos de bateria, de acordo com a autonomia necessária. A recarga de 80% pode ser realizada em até 45 minutos, dependendo do carregador utilizado.

Autonomia? De até 250 quilômetros. Sempre que o motorista pisa no freio ou quando ocorre desaceleração, as baterias são recarregadas automaticamente. Registre-se que elas são de íon lítio e estão livres de níquel, cobalto e manganês, substâncias mais nocivas ao meio ambiente.

Para a reciclagem adequada das baterias, a VWCO conta com o apoio da Moura, empresa parceira do e-Consórcio e Consórcio Modular.

A suspensão pneumática do e-Delivery de 14 toneladas permite suspender um dos eixos para gerar mais economia no dia a dia. Sua capacidade máxima de carga útil é de 9.055 quilos, a maior de sua categoria no segmento elétrico do Brasil. A capacidade máxima de carga útil do modelo menor é de 6.320 quilos.

Sustentabilidade

O novo caminhão sustentável está sendo vendido em conjunto com serviços inéditos, próprios para modelos elétricos. O e-Fleet, por exemplo, é o novo aplicativo da plataforma RIO e permite que o motorista ou o gestor da frota monitore em tempo real todas as informações do veículo e da operação. Possibilita, inclusive, descobrir quanto de CO2 o caminhão deixou de emitir a cada curva.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, pensando em proporcionar uma solução completa a seus clientes, oferece ainda uma consultoria para adequação da infraestrutura elétrica e dimensionamento de sistemas de recarregamento para o e-Delivery, tudo de maneira customizada para cada aplicação.

O lançamento é mais uma conquista do novo programa ambiental da Volkswagen, o Zero Impact Factory. Ele prevê a redução do uso de recursos nas fábricas e a neutralidade climática até 2030.

A meta no Brasil é reduzir o impacto ambiental na produção em 30% até 2025, em comparação ao ano de 2010. As conquistas já podem ser vistas nas ruas do país.