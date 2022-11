Volks anuncia aposentadoria do Gol, além de preço e detalhes do novo carro da companhia: Polo Track

Após 42 anos do modelo no portfólio da operação brasileira, a montadora Volkswagen anunciou nesta sexta-feira, 11, a aposentadoria do Gol, carro mais vendido do Brasil por anos a fio, e a data de produção do veículo que irá substituir o o Gol na categoria de entrada da montadora.

Como será a despedida do Gol

O Gol é o modelo mais produzido, mais vendido e mais exportado da história do mercado nacional. Para honrar a despedida do veículo, a Volkswagen anuncia a chegada do Gol Last Edition. Numerada e limitada a 1.000 unidades, a versão foi desenvolvida especialmente pelo time de Design da Volkswagen do Brasil, encabeçada pelo chefe de design da Volkswagen na América do Sul, José Carlos Pavone.

E a novidade deverá custar mais de R$ 120 mil — ou seja, mais que o SUV T-Cross.

A partir de dezembro, a fábrica da montadora em Taubaté, no interior paulista, vai produzir o Polo Track, novo hatch (carro sem traseira) como modelo mais barato do portfólio. Ele custará a partir de R$ 79.990,00.

Quais serão as vantagens do Polo Track

O novo modelo terá como características a robustez e a durabilidade de rodar em estradas em vários estados de conservação, de acordo com montadora. Alguns dos destaques do novo modelo:

Motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo

Câmbio manual de cinco marchas

2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura

Porta-malas com capacidade de 300 litros

Quatro air bags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros

Hill Hold Control - Assistente para partida em aclives e subidas

Controle eletrônico de estabilidade (ESC)

Top tether para fixação de assento de criança

Alerta de afivelamneto de cinto de segurança para todas as posições

Bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+)

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

Direção elétrica

Vidros elétricos dianteiros

Travamento elétrico e remoto das portas

O que mudou na linha de produção

A fábrica da Volkswagen em Taubaté se preparou para receber a fabricação do Novo Polo Track. O modelo faz parte do pacote de investimentos de R$ 7 bilhões definidos pela empresa até 2026 na América Latina e é o primeiro de uma família de veículos compactos do segmento de entrada.

Parte deste valor já está sendo aplicado na fábrica da região do Vale do Paraíba. A partir de agora, todas as fábricas da Volkswagen na América do Sul estão preparadas para produzir carros baseados na matriz MQB.

Cerca de 80 novos robôs foram adquiridos na Armação, que refletiu aumento de 33% da capacidade de produção.

