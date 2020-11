Vendas na Black Friday batem recorde e movimentam R$ 4 bi na internet

As vendas pela internet durante a Black Friday bateram recorde no Brasil em 2020. As compras online movimentaram ao todo 4 bilhões de reais nos dias 26 e 27 de novembro, um aumento de 25% em relação a 2019. Os dados são da consultoria Ebit/Nielsen e foram divulgados neste sábado (28).

De acordo com a consultoria, somente na sexta-feira da Black Friday foram movimentados 3,1 bilhões de reais em vendas pela internet, valor 24,8% maior que em 2019. Os consumidores brasileiros fizeram 4,6 milhões de pedidos pela internet e gastaram, média, 679 reais em cada compra.

Segundo a Ebit/Nielsen, o período que antecede a Black Friday também tem se tornado cada vez mais importante para as vendas no e-commerce no Brasil. Diversas empresas do varejo têm aproveitado o período para antecipar os descontos e atrair os consumidores, que já se acostumaram com a nova data de promoções.

Considerando o período entre 19 e 27 de novembro, o faturamento das lojas online foi de 6 bilhões de reais. O valor é 30% maior do que em 2019, considerando uma data equivalente. Mais de 10,6 milhões de pedidos foram feitos pelos consumidores em 2020 nesse período.

“A pandemia fez os consumidores terem um comportamento diferente. As compras ficaram diluídas e o comércio eletrônico soube aproveitar o momento e fisgá-los com descontos, oportunidades e atratividades”, afirmou Julia Avila, líder da Ebit/Nielsen, em comunicado.